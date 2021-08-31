Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Ağustos 2021)

Yurt içinde dış ticaret ve hizmet üretici fiyatlarının izleneceği ayın son gününde, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD'den gelecek konut verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün uluslararası piyasalarda işlem gören Türk Lirası sınırlı hareketlerin yaşandığı, hafif yukarı yönlü bir gün geçirmişti. Son günlerde 8,35-8,40 bandında sıkışan dolar/TL dün olduğu gibi bugün 8,36-8,37 civarında işlem görürken euro/TL ise sabah saatlerinde yeniden 9,90'ın üzerini test etti.

Asya borsaları, Wall Street'in tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine rağmen, Çin ekonomik büyümesinin yavaşladığına yönelik endişeler ve düzenleyici kurum değişikliklerinin risk iştahını azaltmasına paralel olarak ekside açıldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,25 geriledi.

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükselirken, yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.815 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları Ida kasırgasından sonra Louisiana'daki elektrik kesintileri ve sel baskınları nedeniyle küresel üreticilerin üretimi artırmayı planladığı zamanda rafinerilerin ham petrol talebini azaltacağı endişeleriyle geriledi. Brent petrolün varili 73 doların altına indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Asya'da artan COVID-19 vakaları ve Japonya'da uygulanan olağanüstü hal tedbirlerinin etkisi ile araç üretiminin düşmesi temmuz ayında Japonya'nın sanayi üretimini azalttı. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Analistler temmuz ayında üretimin yüzde 2,5 düşmesini bekliyorlardı. Sanay üretmi haziran ayında yüzde 6,5 artmıştı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin pandemi ile ilişkili aylık varlık alımlarının geleceğini tartışırken son dönemde iyileşen finansman şartlarını da hesaba katması gerektiğini söyledi.

Çin hükümeti, 60 trilyon yuan (9,3 milyar dolar) büyüklüğündeki fon sektörü ile başa çıkmakta daha iddialı hale gelmek için yeni adımlar attı.

Çin'de Ağustos ayı için hazırlanan PMI verileri, imalat sektöründe büyümenin yavaşladığına ve hizmet sektörünün pandeminin tepe yaptığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez daraldığına işaret etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımlayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Temmuz ayına ilişkin bankacılık sektörü raporunu açıklayacak (14.00).

Avrupa'da ilk önemli veriler Fransa tarafından gelecek. Fransa'da tüketici fiyatları, GSYH, tüketici harcamaları ve üretici fiyatları verileri takip edilecek (09.45).

Almanya'da Ağustos ayına ilişkin işgücü verileri takip edilecek. İşsizlik oranı bir önceki ay yüzde 5,7 olarak açıklanmıştı (10.55). Analistler geçen ay işsizlik oranında bir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar.

Avrupa'da günün en önemli verisi Euro Bölgesi için enflasyon rakamları olacak (12.00). Bölgede öncü tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Çekirdek enflasyonun da yüzde 0,7'den yüzde 1,5'e yükseleceği düşünülüyor.

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, Chicago PMI (16.45), Conferance Board Tüketici Güven Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.