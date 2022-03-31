Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Mart 2022)

Ayın son gününde piyasalar yoğun bir veri akışı izleyecekler. Yurt içinde dış ticaret, borç stoku rakamları takip edilirken, yurt dışında Almanya işgücü, ABD kişisel gelir ve harcamalar öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, ayın son gününde 14,65 seviyelerinden işlem görürken mart ayını da yüzde 5'in üzerinde yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Euro ise 16,38 TL'den el değiştiriyor. Euro/TL için ise mart ayı yüzde 5 civarı artışla kapanacak.

Asya borsaları, hafta boyunca küresel piyasalardaki yükselişlerin ardından Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak bugün gerilerken, petrol fiyatları ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle keskin şekilde düştü.

Brent petrolde fiyatlar yüzde 5'e yakın değer kaybedek 106 dolar seviyesine indi. ABD ham petrolünde ise benzer oranlarda düşüşlerle varil fiyatı 101 dolardan işlem görüyor.

Spot altının ons fiyatı hafif geriledi ve 1.921 dolar civarında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Moskova saatiyle 10.00’dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol’den Zaporijya’ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus gazı ödemelerinin ruble ile ödenmesine ilişkin karar hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacağı bildirildi.

Çin'de imalat ve hizmet sektörü aktiviteleri COVID-19 salgınının tepe yaptığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez aynı anda daralmaya işaret ettiler.

Japonya Merkez Bankası, tahvil getirilerindeki yükselişin önüne geçmek için başlattığı sabit fiyat ile Japon devlet tahvili alım ihalelerine bugünde devam ediyor.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı için dış ticaret, 2021 yılı için bitkisel ürün dengesi ve 2021 yılı ikinci dönem için elektrik ve doğal gaz fiyatları verilerini yayımlayacak (10.00).

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS endeks verileri yayımlanacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, brüt ve net dış borç stoku verilerini açıklayacak (12.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya'dan gelecek istihdam, ILO'ya uyumlu işsizlik oranı ve perakende satışlarıı ile İngiltere'nin final GSYH rakamları, Avrupa'da günün ilk rakamları olarak piyasalar tarafından izlenecek (09.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Denetçisi Andrea Enria, 2021 denetim faaliyetleri hakkındaki ECB Yıllık Raporunu Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'ne (ECON) sunacak (10.00).

Almanya'dan Mart ayına ilişkin işgücü verileri gelecek. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 5,0 seviyesinde oluşmuştu (10.55).

Günün diğer işsizlik verisi Euro Bölgesi için Şubat ayı rakamları olacak. Bölgede işsizlik oranı yılın ilk ayında yüzde 6,8 olmuştu (12.00).

OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

ABD'den gelecek ilk veri Mart ayına ilişkin Challenger işten çıkarmalar olacak. Bir önceki ay işten çıkarmalar yüzde 20 düşüşle 15 bin 245 seviyesinde açıklanmıştı (14.30).

ABD'de günün en önemli verisi Şubat ayı için kişisel gelirler, harcamalar ve özellikle piyasaların enflasyonu izlemek için takip ettiği çekirdek PCE rakamları açıklanacak. Kişisel gelirler bir önceki ay değişiklik göstermezken, tüketim yüzde 2,1 artmıştı. Çekirdek PCE ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,2 artış göstermişti (15.30).

Her perşembe olduğu gibi haftalık işsizlik başvuruları da ABD veri ajandasında yer alıyor (15.30).

New York Fed Başkanı John Williams, "New York şehrinin Geleceği: Herkes için Eşit Bir İyileşmenin Planlanması" etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak (16.00).

ABD'nin diğer verileri Chicago PMI (16.45), doğal gaz stokları (17.30) ve tarım fiyatları (22.00) olacak.