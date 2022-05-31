Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Mayıs 2022)

Ayın son günü piyasaları önemli gündem maddeleri bekliyor. Yurt içinde GSYH, dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları, yurt dışında ise Almanya işgücü, Euro Bölgesi tüketici fiyatları, ABD konut fiyatları, Chicago PMI ve Conferance Board tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, 16,38-16,39 seviyelerinde güne yatay başlangıç yaparken euro/TL ise parite etkisiyle yüzde 0,3 düşüşte ve 17,60'ın hemen üzerinde işlem görüyor.

Hisse piyasaları Almanya'da dün açıklanan ve yaklaşık 50 yılın zirvesine yükselen enflasyonun ardından dalgalı seyir izlerken, tahvil getirileri ABD ve Avrupa'da para politikasının ne hızda sıkılaştırılacağı konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte yükseldi. Dolar ise değer kazandı.

Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Rusya'dan yaptığı ham petrol ithalatının büyük bölümünü durdurma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Brent petrolü 119 doları aşarak iki ayın zirvesine çıktı. Spot altın ise 1850 doların üzerinde yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde küresel gıda krizini ele aldı.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin lideri Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusunda "prensipte" anlaşmaya vardılar.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Şangay'ın ardından Pekin bölgesinde de uygulamaya kona COVId-19 karantina, kapatma tedbirlerinin etkisiyle Mayıs ayında da daraldı. Ancak bu daralma beklentilerden daha yavaş oldu.

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda’ya bugünden itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin üzerinde anlaştıkları 6'ncı yaptırım paketi, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmasını da içeriyor.

Japonya'nın sanayi üretimi Nisan ayında düştü ancak Mayıs ve Haziran aylarında toparlanma bekleniyor.

Japonya'da perakende satışlar Nisan ayında güçlü bir artış gösterdi. Nisan ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 12,55 milyar yen oldu.

GÜNÜN AJANDASI

İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2021” sonuçlarını açıklayacak (09.30).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamlarını açıklayacak (10.00).

TÜİK'in açıklayacağı diğer veriler dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları verileri olacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), parasal istatistikleri açıklayacak (14.30).

TBMM Genel Kurulunda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (15.00).

Avrupa'da günün ilk verileri Almanya ve İsviçre'den gelecek. Almanya'da istihdam ve ILO'ya uyumlu işsizlik oranı ve İsviçre'de dış ticaret rakamları açıklanacak (09.00).

Fransa'dan final GSYH, üretici fiyatları, tüketici harcamaları ve tüketici fiyatları gibi önemli veriler bekleniyor (09.45).

Almanya'dan beklenen diğer veri işgücü istatistikleri olacak. Ülkede Nisan ayında yüzde 5,0 olarak açıklanan işsizlik oranının Mayıs ayı verisi yayımlanacak (10.55).

İngiltere'de mortgage onayları ve kredileri, tüketici kredi ve M4 para arzı verileri açıklanacak (11.30).

Günün bir diğer beklenen verisi Euro Bölgesi Mayıs ayı öncü tüketici fiyatları olacak (12.00).

Gün boyu Estonya, Danimarka, Litvanya, Çekya, İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Belçika, İzlanda, Güney Kıbrıs, Letonya, Sırbistan ve Portekiz'in büyüme rakamları sırayla ekranlara düşecek.

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

ABD'de FHFA ve S&P Case Shiller konut fiyatları aynı saatte ekranlara düşecek (16.00).

ABD'nin diğer beklenen verileri Chicago PMI, Conferance Board tüketici güven endeksi ve Dallas Fed Teksas imalat aktivite endeksi olacak (16.45, 17.00, 17.30).

ABD Başkanı Joe Biden, Fed Yönetim Kurulu Başkanı Jerome Powell ile bir araya gelecek.