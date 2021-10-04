Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Ekim 2021)

Yeni hafta yurt içinde önemli bir veriyle başlayacak. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklayacak. Piyasa anketlerinde aylık yüzde 1,3; yıllık ise yüzde 19,65 civarı enflasyon bekleniyor. Bir önceki ay enflasyon aylık yüzde 1,12, yıllık yüzde 19,25 artış göstermişti. Euro Bölgesi Maliye Bakanları ve OPEC toplantıları bulunuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya yatay başlarken dolar/TL 8,85; euro/TL ise 10,28 seviyelerinden el değiştiriyor.

Asya borsaları, Çin'de emlak sektörünün durumu ve enflasyona dair endişelerin ABD'den gelen iyimser verileri ve koronavirüsle mücadelede kullanılabilecek yeni ilaçlara ilişkin olumlu haberlerin etkisini azaltmasıyla geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,9'luk düşüşle piyasalardaki gerilemeye öncülük ederken Japonya'nın Nikkei endeksi önceki kazançlarını geri vererek yüzde 1.4 düşüşle son bir ayın en düşük

seviyesinde seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hong Kong Borsası'nda işlem sıraları kapatıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ülkenin jeotermal enerji kullanarak Bitcoin madenciliğine başladığını duyurdu. Dünyada bir ilk olan jeotermal enerji ile Bitcoin madenciliği işlemi ile şu ana kadar 260 dolarlık Bitcoin madenciliği gerçekleştirildiğini belirten Bukele, uygulamayı geliştirme aşamasında olduklarını ifade etti.

Japon devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, iktidar partisi LDP'nin lideri Fumio Kishida, Başbakan olarak seçilmesinin ardından parlamentonun alt kanadı için erken seçim çağrısı yapacak. Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yeni genel sekreteri Akira Amari, genel seçimden sonra Japon hükümetinin hemen büyük bir ek bütçe hazırlayarak koronavirüs salgınını ekonomik etkilerinin üstesinden gelmeye ve uzun vadeli büyümeyi artırmaya çalışacağını bildirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediğini, ancak eflasyonist baskıların beklendiği kadar geçici olmayacaklarından endişe ettiğini söyledi.

Bloomberg News'un haberine göre Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed Başkanı Powell'ın COVID-19 salgınının kötüleşmesinden kaynaklı olarak atılabilecek potansiyel politika adımlarına işaret ettiği konuşmasından bir gün önce tahvil fonlarından çıkıp hisse senedi fonlarına yatırım yapmış.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, politika inovasyonu ve esnekliğinin pandemi sürecinde ECB'ye iyi hizmet ettiğini ve Banka'nın para politikası enstrümanlarının kriz hafledikçe gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Suudi Arabistan, iki ülke arasında gerilimin azaltılması amacıyla İran'ın yeni hükümeti ile geçtiğimiz ay görüşme yaptığını doğruladı.

GÜNÜN AJANDASI

Piyasalar yeni haftayı yurt içinde haftanın en önemli verisi olan Eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları verisiyle karşılayacak (10.00). TÜİK aynı saatte tüketici fiyatlarının yanı sıra yurt içi üretici fiyatlarını da duyuracak.

TCMB finans dışı firmaların net döviz pozisyonu verilerini duyuracak (14.30).

Hazine, 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak (10.00).

Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi Borsa İstanbul'da gong töreniyle başlayacak (09.40).

Avrupa'da Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklanacak. Yatırımcıların piyasaya bakışını gösteren Endeks Eylül ayında 19,6 puan olarak açıklanmıştı. Ekim ayı için analistler Endekste hafif artış bekliyor.

ABD'de tek önemli veri fabrika siparişleri olacak (17.00). Bir önceki ay yüzde 0,4 artan siparişlerde Ağustos ayı beklentisi yüzde 0,5 artış yönünde oluştu.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları AB kurtarma planlarını, G20 ve IMF toplantılarını, bankacılık birliği ve maliye politikasını tartışacak.

Gündemde 21. OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısı da bulunuyor. OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları bugün bir araya gelerek, fiyatlardaki hızlı yükseliş sonrasında üretim artırımını ele alacaklar.

Çin piyasaları Altın Hafta tatili nedeniyle cuma olduğu gibi bugün de kapalı olacak.