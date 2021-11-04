Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Kasım 2021)

Günaydın,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı günün en önemli gündem maddeleri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün gün ortasında 9,72'ye kadar yükseldikten sonra Fed'in faiz kararı ve varlık alımlarını 15 milyar dolar düşürmesiyle birlikte 9,65'in altına çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 9,66-9,67 banından değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL için ise 11,21 seviyelerinden işlemler gerçekleşiyor. (Saat 08:30 itibarıyla)

Hisse piyasaları, Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı almasının ardından yükselirken enflasyon görünümüne dair endişeler uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtı. Fed'in dün gece açıkladığı kararın ardından yatırımcılar gözlerini İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) kararına çevirdi. BoE, bugün 15:00'te açıklayacağı kararla faiz artırımlarına başlayabilir. Yatırımcılar ise faiz artırımlarının küresel tahvil piyasalarına tam olarak ne etkileri olacağını kestiremiyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5; Japonya'nın Nikkei endeksi ise bir ayın zirvesini görerek yüzde 0,8 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye'de aşıda 3. doz uygulaması başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı almasının faizleri artırmaya yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in nükleer silah envanterinin beklendiğinden çok daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü bildirdi.

Çin'in uyguladığı "Tek Çin" politikası ve gösterdiği sert tepkiler nedeniyle diplomatik olarak izole bir durumdaki Tayvan'a AB Parlamentosu üyeleri ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiler.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarafından bir gün önce yayımlanan enflasyon rakamları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda değerlendirilecek (10.00).

TCMB, Reel Efektif Döviz Kuru verilerini açıklayacak (14.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak (18.00)

Avrupa piyasalarında Almanya'dan gelecek fabrika siparişleri verileri takip edilecek (10.00). Ardından Euro Bölgesi için üretici fiyatları verileri beklenecek (13.00). Almanya'da fabrika siparişlerinin yüzde 2,0 artması bekleniyor. Euro Bölgesi üretici fiyatları için beklenti ise aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 15,2 artış olacağı yönünde.

Günün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı olacak. Analistler arasında ağırlıklı düşünce BoE'nin yüzde 0,10 olan faiz oranı ve 895 milyar sterlin olan Varlık Alım Programını değiştirmeyeceği yönünde (15.00). Ancak bazı analistler faiz oranının yüzde 0,25'e çıkarılacağını düşünüyorlar.

Avrupa'da ayrıca Norveç Merkez Bankası(NORGES) ve Çekya Merkez Bankası (CNB) faiz kararları da gelecek (12.00, 16.30). NORGES'ten faiz değişimi beklenmezken, CNB'nin 50 baz puan artırıma gidebileceği düşünülüyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları, dış ticaret dengesi, tarım dışı verimlilik (15.30), doğal gaz stokları (17.30) verileri gelecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve yönetim kurulu üyesi Schnable açıklamalarda bulunacak (15.45).