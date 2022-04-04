Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Nisan 2022)

Yurt içinde yeni hafta iki önemli veriyle başlanacak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklarken Ticaret Bakanlığı ise mart ayı dış ticaret verilerini paylaşacak. Yurt dışında Almanya ticaret, ABD fabrika siparişleri takip edilecek.

Tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 artış göstermişti. Yurt içi üretici fiyatlarında (ÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,22, geçen yıl aynı aya göre yüzde 105,01 gibi rekor seviyede artış yaşanmıştı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin aylık olarak yüzde 5'in üzerinde artacağı ve yıllık bazda 60'ın üzerinde geleceği yönünde.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya sakin başladı. DOlar/TL 14,68-14,70 civarında değerlenirken euro/TL 16,20'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Dünya borsalarında Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılacağı olasılığıyla dalgalı işlemler görülürken, tahvil getirileri Fed'in para politikası sıkılaştırması nedeniyle ABD ekonomisinde büyümenin aniden yavaşlayacağı endişeleriyle yükselişine devam etti ve kısa vadeli tahvillerin getirileri üç yılın zirvesini gördü.

Petrol fiyatları da haftanın ilk gününde yatay seyrederken brent petrolün varil fiyatı 104 dolar doların hemen üzerinde.

Altın fiyatları ise Nisan ayının ikinci işlem gününde de düşüşte. Spot altının ons fiyatı, geçen haftanın kapanışına göre yüzde 0,5 aşağıda ve 1.922 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu teyit ederken, yerel para cinsinden notunu düşürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze testlerinin ardından ülkeyle bağlantılı 5 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı alırken, silah testlerinin devam etmesi durumunda yaptırımların daha da artacağını açıkladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı yönünde görüşlerin çoğaldığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, mart ayı TÜFE ve ÜFE verilerini açıklayacak (10.00).

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayacak (11.30).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak (12.30).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin finans dışı firmaların net döviz pozisyonu verilerini yayımlayacak (14.30).

Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek ticaret rakamlarıyla güne başlayacak. Almanya'da Şubat ayına ilişkin dış ticaret rakamları ve cari işlemler dengesi yayımlanacak (09.00).

Euro Bölgesi'nde yatırımcıların piyasaya bakışını yansıtan Sentix yatırımcı güven endeksi verisi gelecek. Sentix endeksi bir önceki ay -7,0 puana kadar gerilemişti (11.30).

ABD tarafında günün tek önemli verisi Şubat ayı fabrika siparişleri olacak. Fabrika siparişleri bir önceki ay yüzde 1,4 artış göstermişti (17.00).

Euro Bölgesi maliye bakanları toplanacak. Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta ve ECB Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria da toplantıya katılacaklar.