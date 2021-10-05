Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Ekim 2021)

Yurt içinde Hazine ihaleleri ve Reel Efektif Kur verisi takip edilirken yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri bulunuyor. Hazine ihaleleri, 4 Yıllık ihale TÜFE'ye endeksli, 5 yıllık ihale sabit kuponlu olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya başladığı seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Dolar/TL, 8,85, euro/TL ise 10,30'un hemen altında el değiştiriyor.

Asya borsaları, yatırımcıların tedarik zinciri aksamalarının ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde petrol fiyatlarında son yılların en yüksek seviyesilerinin görülmesinden endişe duymasıyla Wall Street'teki geniş çaplı satışın ardından bugün erken saatlerde sert kayıplar yaşadı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,3'e kadar gerileyerek art arda üçüncü seansta düşüş kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.8 gerilerken Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sosyal medya platformlarında dün akşamüstü başlayan kesinti 7 saat sürdü ve Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Gece yarısı TSİ 01.00'da platformlar yeniden hizmet vermeye başladı. Facebook hisselerinde yüzde 5'i aşan kayıp yaşandı.

e-devlet'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin veri altyapısılarına yönelik sızıntı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği duyuruldu.

Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ardından aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamadı. Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü Cumhuriyetçiler borç limitini yükseltmek için yapılacak oylamada Demokratlar’a katılmadıkça, hükümetin 28,4 trilyon dolarlık borç sınırını aşmayacağını garanti edemeyeceğini söyledi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi ve yüzde 0,10 olan faiz oranını korudu.

Fed, merkez bankası üst düzey yöneticilerinin finansal piyasa alım-satım aktivitelerinin olası etik veya yasal hatalarının gözden geçirilmesi için harekete geçti.

Euro Bölgesi maliye bakanları dün yaptıkları Eurogroup toplantısında, Euro Bölgesi enflasyonunda hızlanmanın büyük ölçüde geçici olduğuna ve fiyat artışlarının ECB ve AB Komisyonu'nun öngördüğü gibi gelecek yıl yavaşlayacağına inandıklarını ifade ettiler.

Japonya'da hizmet sektörü aktivitesi, koronavirüs salgınının devam eden etkileri ile Eylül ayında da geriledi. Japonya'nın yeni Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiva, hükümetin koronavirüs salgınından ağır darbe alan ekonomiyi desteklemek için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Venezuela, Kolombiya ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırları ticari erişime yeniden açtığını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) enflasyon verilerinin ardından her ay olduğu gibi "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporuyla değerlendirmede bulunacak (10.00).

TÜİK 2020 yılına ilişkin devlet hesapları verilerini duyuracak (10.00).

TCMB, Eylül ayı için Reel Efektif Döviz Kuru rakamlarını açıklayacak. Ağustos ayı Reel Efektif Kur Endeksi 62,89 olarak açıkladı (14.30).

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Yurt dışında imalat sektörü PMI verilerinin ardından bu kez hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Avrupa'da analistler Fransa sanayi üretimi, Euro Bölgesi üretici fiyatları verilerini takip edecekler.

ABD'de ticaret rakamları (15.30), ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00) ve API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı Lüksemburg'da yapılacak.

Çin'in Altın Hafta tatili bugün de devam edecek.