Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Kasım 2021)

Yurt dışında haftanın en önemli verisi olan ABD'de işgücü rakamları bugün açıklanacak. Analistler ayrıca Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi perakende satışlar verilerini takip edecekler.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün, gün içerisinde oldukça dalgalı seyreden dolar/TL, 9,75'e kadar çıktıktan sonra akşam saatlerinde 9,70 seviyelerinde dengelenmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 9,70'in hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise 11,21'den işlem görüyor. (Saat 07:30 itibariyle)

Dünyanın başlıca merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarından kaçınmasının ardından dünya borsaları yeni rekorlar gördüğü yükseliş trendine devam etti. Ancak Çin hisse piyasasındaki düşüş Asya borsalarını aşağı çekti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,26 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi, dün gördüğü bir ayın en yüksek seviyesinin ardından bugün yüzde 0,5 civarı düşüşte. MSCI dünya borsalar endeksi küresel hisse piyasalarının artıda seyretmesiyle dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0,1 geriledi.

Petrol fiyatları dün, ABD ve büyük ithalatçıların ek arz çağrılarına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu müttefiklerinin (OPEC+) aylık arz artışını günde 400 bin varilde sabit tutma kararı aldı. Kararla birlikte 84 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, akşam satalerinde yönünü aşağı çevirdi. Petrol fiyatları 80 dolar sınırına kadar düştükten sonra bu sabah saatlerinde hafif toparladı ve 81 dolara geldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün Türkiye 2023 toplantısında yaptığı konuşmasında, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, “Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz” dedi. Elvan, 'ihracatı desteklemek amacıyla yüksek kur hedeflendiği' yorumlarının doğru olmadığını vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 16,30 liradan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin 11,85 liradan halka arz başvurularını onayladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma, arasında sıkışma değildir” dedi.

ABD'de Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) dış politikayla alakalı olarak Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik önergesi sundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in ortaya koyduğu ‘Yeniden, daha iyi inşa et’ (Build Back Better) sosyal politika ve iklim değişikliği paketinin öngördüğü yatırımlar ve gelir yaratıcı maddelerinin 2 trilyon dolardan fazla kaynak oluşturacağını bildirdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) ilk faiz artırımının 2024'ten önce gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını bildirdi. Avustralya ekonomisen yönelik çeyrek dönemlik tahminlerini güncelleyen RBA, ücretlerde ve enflasyonda hızlı artışın bir süre daha devam edeceğini öngördü.

Japon hükümeti ve koalisyon partileri, yeni ekonomik teşvik paketinde tüm çocuklara 100 bin yen (880 dolar) ödeme yapmayı planlıyor. Yomiuri gazetesinin haberine göre, hükümetin planı 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngörüyor ve bunun bütçe maliyeti 2 trilyon yen olarak hesaplanıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

Avrupa piyasalarının açılışında Almanya sanayi üretimi verisi takip edilecek (10.00). Piyasa beklentisi sanayi üretiminde yüzde 1,0 artış olacağı yönünde oluştu.

Euro Bölgesinde perakende satışlar verisi açıklanacak (13.00) Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,5 artış tahmin ediyorlar.

Piyasaların beklediği veri ABD'den gelecek. İstihdam verileri piyasa analistleri tarafından yakından takip edilecek. Eylül ayında tarım dışı istihdam 194 bin ile beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 5,8 olmuştu (15.30). Analistler Ekim ayında işsizlik oranının yüzde 4,7'ye gerilemesini, tarım dışı istihdamın 450 bin olmasını bekliyorlar.

ABD'nin diğer verileri Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) ve tüketici kredileri (21.00) olacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan Joe Biden'in sosyal harcama ve iklim değişikliği yasa tasarısı ile partiler üstü olarak hazırlanan altyapı yatırım yasa tarasırısını bugün oylaması bekleniyor.

ABD'de hafta sonu itibarıyla yaz saati uygulaması sona erecek.