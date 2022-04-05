Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Nisan 2022)

Yurt içinde "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu" ve reel efektif döviz kuru verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Çin, Tayvan ve Hong Kong piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya borsaları, Wall Street'teki kazanımlardan destek bularak bir aydan uzun sürenin zirvesini görürken, euro Moskova'ya yönelik yaptırımların artırılacağı beklentileriyle dolar karşısında bir haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

Yaklaşık üç haftadır 14,70-14,80 bandında dolaşan dolar/TL, haftanın ikinci gününde de 14,68'ler düzeyinde yatay seyrediyor. Euro/TL de benzer şekilde 16,10'un hemen üzerinde sakin.

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.5 artışla 109 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılacağı ve Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz artırımları gerçekleştireceği yönünde beklentilerden destek bulan doların kazanım elde etmesiyle 1.930 doların altına geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında İtalya’nın başkenti Roma’da ekimde gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nın Ankara’da başlatıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Bucha kentindeki vahşetin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir kez daha savaş suçlusu olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki planlanan görüşmenin Rus-Ukrayna heyetlerinin müzakere sonuçlarına göre gerçekleşeceğini belirtti.

Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verdi.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade ederek, kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını belirtti.

Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Doğu Asya için büyüme tahminlerini düşürdü.

Güney Kore'de enflasyon yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), her ay olduğu gibi enflasyonla ilgili değerlendirmesini yapacağı "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu" yayımlayacak (10.00).

TCMB, Mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini yayımlayacak. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık ayında gördüğü 47,87 tarihi dip seviyesinden Ocak ayında başladığı yükselişi Şubat ayında da sürdürerek, 54,78 puana gelmişti (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek (15.00).

TBMM Genel Kurulunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek (15.00).

Avrupa'dan veri akışı Fransa'dan gelecek sanayi üretimi rakamlarıyla başlayacak. Ülkede sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1,6 artış göstermişti (09.45).

İspanya (10.15), İtalya (10.45), Fransa (10.50), Almanya (10.55), Euro Bölgesi (11.00) ve İngiltere (11.30) hizmet sektörü PMI verileri sırayla ekranlara düşecek.

Avrupa Birliği(AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

ABD ve Kanada'nın Şubat ayı dış ticaret rakamları aynı saatte ekranlara düşecek (15.30).

ABD'de Markit hizmet sektörü PMI verisinin ardından (16.45), ISM tarafından açıklanacak olan hizmet sektörü PMI (17.00) izlenecek.

API her hafta olduğu gibi petrol ve petrol ürünleri stok verilerini yayımlayacak (23.30).