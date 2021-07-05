Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Temmuz 2021)

Yurt içinde haziran ayı enflasyon verisi ve Kabine toplantısı izlenirken yurt dışında ise ABD piyasaları Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Kritik enflasyon verisi öncesinde döviz kurları geçen hafta olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sakin seyrediyor. Geçen hafta boyunca 8,65-8,70 aralığında hareket eden dolar/TL, bu sabah 8,68 civarında işle görüyor. Euro/TL ise 10,30'un hemen üzerinde yatay.



Piyasalar: Asya borsalarının çoğu, ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından Cuma günü rekor seviyeye yükselen küresel hisse senedi piyasalarını izleyerek Japonya hariç bugün primli seyir izledi. Japonya'nın Nikkei endeksi olimpiyatlara iki hafta kalmışken COVID-19 vakalarında yaşanan artışın ardından yüzde 0,5 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Tayvan

borsasındaki yüzde 1'lik artış öncülüğünde yüzde 0,3 yükseldi.



Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun anlaşmaya varamamasını takiben yatırımcılar ve işlemciler görüşmeleri yakından takip ederken Brent petrolün art arda dört gündür elde ettiği kazanımların ardından gerilemesiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 75,80 doların hemen altında.

Altın fiyatları, Fed'in faiz oranlarında beklenenden erken artışa gidebileceğine dair endişelerin yatışmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesinin altında güçlü seyrederken piyasalar Fed'in Çarşamba yayımlanacak tutanaklarını takip edecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, geçen cuma günü 1.794 dolarda 18 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1.787 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı, kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'nin talebi üzerine sınır dışı edildi. İstanbul'a cumartesi gece saatlerinde getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapılırken, başsavcılık hakkında 4 gün gözaltı süresi verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in Fed'in kendi dijital parasını geliştirmesi gerekip gerekmediği konusunu değerlendiren bir çalışma belgesi hazırlanması planını açıklamadan önce Coinbase CEO'su ile bir araya geldiğini açıklandı.

ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler, Çin karşısında ABD'nin rekabet gücünü artırmayı ve Pekin'e insan hakları konusunda baskı yapılmasına yönelik tasarıda anlaşmaya varamadılar.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot, Avrupa'da yükselen enflasyonun geçici olmayabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Nisan 2022'de sona erecek olan OPEC+ global arz anlaşmasının uzatılması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli bir veriyle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklayacak. Piyasa anketlerde, haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1,50 civarı artış kaydetmesi bekleniyor. Böylece son bir yıllık enflasyon tahmini de yüzde 17 olarak tahminleniyor. Tüketici fiyatları mayıs ayında aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artış göstermişti.

TÜİK aynı saatte Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini de açıklayacak.

ABD piyasalarının "Bağımsızlık Günü" nedeniyle tatil olduğu günde yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. ABD dışındaki tüm ülkelerde veriler gün boyu sırasıyla açıklanacak.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklanacak (11.30). Endeks Haziran'da 28,1 puan ile son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı (BoJ) Haruhiko Kuroda, bankanın üç aylık bölgesel şube müdürleri toplantısının başlangıcında kısa bir konuşma yapacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria (19.00) ve Başkan Yardımcısı Luis de Guindos (20.00), diğer konuşma yapacak yetkililer olacak.