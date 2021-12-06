Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Aralık 2021)

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Reel Kur Endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu ile geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarını değerlendirecek. Yurt dışında Almanya fabrika siparişleri verisi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Sert değer kayıpları ve aşırı oynaklıklar nedeniyle TCMB'nin doğrudan müdahale ettiği dolar/TL, yeni haftaya 13,80'li seviyelerden başlarken negatif getiri nedeniyle TL üzerindeki baskı devam ediyor. Sabah saatlerinde yatay seyreden kurlar, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yüzde 1'i aşan yükselişler kaydetti. Dolar/TL, 13,85'in üzerini test ettikten sonra 13,80'ler civarında dengelendi. Euro/TL'de ise 15,65'in üzeri görüldü.

Asya borsaları, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki yükselişlerin aksine geriledi. ABD'de yayımlanan Kasım ayı tarım dışı istihdam verileri karışık sonuçlara işaret etti ancak yatırımcıların Fed'in para politikasında daha erken sıkılaştırmaya gideceği beklentisinde değişiklik olmadı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi, hükümetin ekonomik büyüme tahminini yukarı çekmesine rağmen yüzde 0,6 düşüşte.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen cuma gecesi açıkladığı raporunda Türkiye için kredi notu ve görünümünde bir değişikliğe gitmedi. Moody's'den yapılan açıklamaya göre, kredi notu "B2" olarak teyit edildi.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye’nin kredi notu görünümünün “negatif”e indirilmesi hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası kararlarına karışılmasının güvenilirliği azalttığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasının önlenmesini içeren geçici bütçe tasarısını imzaladı.

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI) artan maliyetler ve tedarik sıkıntılarının İngiltere ekonomisinin toparlanmasına zarar vereceğini tahmin etti ve bu yıl ile gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşürdü.

Goldman Sachs, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın yaptığı son açıklamaların Çin MB'nin zorunlu karşılık oranlarında yakın zamanda hedefli bir indirime gitmesinin çok büyük olasılık olduğuna işaret ettiğini savundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BBB"ye çıkardı.

COVID-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği yer olan Güney Afrika'dan derlenen ilk veriler Omicron'un hastaneye yatma oranlarında hızlı bir artışa yol açmadığını ortaya koydu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak. TCMB Kasım ayına ilişkin açıklanan enflasyon ile ilgili değerlendirmelerini yayımlayacak (10.00).

TCMB ayrıca Kasım ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru rakamlarını duyuracak (14.30). TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru en son 63,09 puan ile tarihi düşük seviyesine inmişti.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, genel kurulda 2022 yılı bütçesini sunacak.

Yurt dışında haftanın ilk önemli verisi Almanya'dan gelecek. Ülkede Ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri rakamları açıklanacak. Siparişler bir önceki ay aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 9,7 artış göstermişti (10.00). Piyasa beklentisi siparişlerde aylık yüzde 0,5 düşüş olacağı yönünde oluştu.

Euro Bölgesinde yatırımcıların görüşünü yansıtan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi duyurulacak. Endeks en son 18,3 puan seviyesinde açıklanmıştı (12.30). Analistler Endeksin 15,9 puana gerileyeceğini tahmin ediyorlar.

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, "Büyüme, Enflasyon ve Para Politikası Görünümü" başlıklı bir konuşma yapacak.

Gün içinde Kazakistan ve Ukrayna merkez bankalarının faiz kararı gelecek.

Euro Bölgesi maliye bakanları, 2022 taslak bütçelerini görüşmek üzere bir araya gelecekler.