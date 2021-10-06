Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Ekim 2021)

Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı günde Almanya fabrika siparişleri ve ABD ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Sakin günler geçiren ve hafta başından bu yana ağırlıklı olarak 8,85-8,90 bandında değerlenen dolar/TL, bu sabah 8,88'den işlem görüyor. Euro/TL, 10,30 civarında kalmaya devam ediyor.

Asya borsaları seans başındaki kazançlarını geri vererek eksiye geçerken, analistler petrol fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle piyasaların Yeni Zelanda'daki faiz artırımı gibi olumsuz gelişmelere ani tepkiler verdiğine dikkat çekti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,66 geriledi. ABD S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 eksideydi.

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Hazine tahvilleri getirilerindeki artışın altının çekiciliğini azaltmasıyla gerilerken yatırımcılar bu hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ons başına 1.758 geriledi.

Petrol fiyatları, ham petrol, doğalgaz ve kömür piyasalarında görülen sıkışıklık belirtileri üzerine enerji arzına ilişkin küresel endişelerin artmasıyla art arda beşinci gününde artarak 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 82 dolarn üzerine çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3,0'a ve 2023 beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde

4,0'a düşürdü.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa’nın başkenti Paris’teki İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Forbes, ilk kez eski ABD Başkanı'nın "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını açıkladı. Trump'ın servetinde COVID-19 pandemisinde 600 milyon dolarlık bir erime yaşandı.

Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'in Fed Başkanı Jerome Powell'a güvenini devam ettirdiğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, enflasyonu yukarı iten baskıların çoğunun büyük olasılıkla geçici olduklarınnı belirterek Başbakan Johnson'ın bu yöndeki açıklamalarına destek verdi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), faiz oranında beklendiği gibi 25 baz puan artışa gitti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonominin panhdemi sonrası yeniden açılmasının neden olduğu bozulmaların uzunluğunuu öngörmenin zor olduğu ortamda ECB'nin enflasyon bekleyişlerini ve ücretleri yakından izlemekte olduğunu söyledi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin ihracat ve imalat sektörlerinin öncülüğünde toparlanmakta olduğunu söyledi. Ancak Kuroda, perakende sektöründe toparlanmanın ABD'de olduğundan daha yavaş kaldığını da ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

TBMM Genel Kurulunda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Dün teklifin 25 maddesi kabul edilmişti.

Avrupa güne Almanya'dan gelecek verilerle başlayacak. Almanya'da Ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri açıklanacak. Fabrika siparişleri bir önceki ay aylık yüzde 3,4, yıllık baz etkisiyle yüzde 24,4 artış göstermişti. İlk beklentiler aylık bazda siparişlerde düşüş olacağı yönünde.

Euro Bölgesi için perakende satışlar takip edilecek (12.00).

ABD'de her çarşamba olduğu gibi MBA mortgage endeksleri yayımlanacak (14.00). Ardından cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine öncü olan ADP özel sektör istihdam rakamları takip edilecek (15.15).

ABD'de beklenen son veri ise yine her çarşamba aynı saatte açıklanan DoE petrol stokları olacak (17.30).

Çin piyasaları "Ulusal Gün" nedeniyle kapalı olacak.