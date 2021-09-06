Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Eylül 2021)

ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk gününde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ile Hazine ihalesi izlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı da gündemde yer alıyor.

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Merkez Bankası’nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, OVP’de yüzde 16.2 olarak yer aldı. OVP’ye göre kişi başına gelir 2023’te 10 bin doları aşacak; büyüme 2022’de yüzde 5, 2023’te ve 2024’te yüzde 5.5 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, OVP ile ilgili değerlendirmesinde "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" dedi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

8,36'dan başladığı geçen haftada, 8,2566 ,ile 15 haftanın dibini gören dolar/TL, cuma günü hafif artışla 8,30'un üzerinde tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk gününde de 8,30-8,31 civarındaki seviyeler korunuyor. Euro/TL ise 9,88'den işlem görüyor.

Asya borsaları, ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışının 235 bin ile beklentilerden fazla yavaşlamasının gevşek para politikasının uzun süre devam edeceğine işaret etmesiyle hafif yükseldi. Altın fiyatları da 2,5 ayın zirvesine tırmandı.

ABD borsalarının tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle Asya'da işlem hacmi sınırlı kaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi sadece yüzde 0,2 artış kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yeni başbakanın daha fazla mali destek vereceği umutlarıyla yüzde 1,7 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri Beijing'in mali ve para politikası aracılığıyla ekonomiye destek vereceği spekülasyonlarıyla yüzde 1.3 yükseldi.

Altın fiyatları ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışının beklentilerden fazla yavaşlamasının Fed'in ekonomiye verdiği desteği geri çekmek için biraz daha uzun süre bekleyeceği umutlarını artırması ve altına olan talebi kuvvetlendirmesinin ardından iki buçuk ayın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı önceki seansta 1.833 dolar ile 16 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.826 dolar ile yatay seyrediyor.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Asya için ham petrol fiyatlarını düşürerek talep endişelerine işaret etmesinin ardından yüzde 1'den fazla gerileyerek kayıplarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 71,71 dolara geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak (10.00). Raporda cuma günü açıklanan enflasyon verileri değerlendirilecek.

TCMB, Reel Efektif Döviz Kurunu açıklayacak (14.30). TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ağustos ayında 61,31 seviyesinde gerçekleşti (14.30).

Hazine, ayın ilk ihalesine 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ile çıkacak. 6 Ayda bir ödemeli tahvil ilk kez piyasaya sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde, koronavirüs, Afganistan ve ekonomi olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Avrupa açılışında Almanya'da gelecek olan fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Siparişler Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış göstermişti. Temmuz ayı için piyasa beklentisi yüzde 1,0 düşüş yönünde oluştu.

Euro Bölgesinde yatırımcıların piyasaya güvenini gösteren Sentix Yatırımcı Güven Endeksi verisi gelecek. Sentix Endeksi Ağustos'ta 22,2 puan olarak açıklandı.

ABD piyasaları "İşçi Günü" nedeniyle kapalı olacak.

AB ekonomi ve maliye bakanlarının resmi olmayan video konferans toplantısı gerçekleştirilecek.