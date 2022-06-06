Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Haziran 2022)

Haftanın ilk günü yurt içinde Hazine ihalesi, reel kur endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu izlenecek. Kabine toplantısı da gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya hareketli başladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 16,56 civarında işlem görürken euro/TL ise yüzde 1,1 yükselişle 17,77'den değerleniyor.

Asya borsaları haftanın son günü açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesi yatay seyrederken ABD endeks vadeli işlemleri temkinli kazanımlar elde etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırmaya gideceği beklentilerinden destek alarak yen karşısında yedi yılın zirvesini gördü.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın Temmuz'da gerçekleşecek ham petrol satışları için fiyatları keskin şekilde artırmasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Brent petrolün varili 120 doların üzerinde işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karası, denizi, havası ile tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” dedi.

Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, " Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira pirim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. " dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze göndermesinin amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savunarak, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verilmesi halinde Moskova’nın yeni hedefler vuracağı konusunda uyardı.

ABD Ticaret Bakanı Gine Raimondo, Başkan Joe Biden'in kendisinden eski Başkan Trump döneminde Çin'e yönelik uygulamaya konmuş bazı tarifelerin enflasyon ile mücadele çerçevesinde kaldırılması üzerinde çalışmasını istediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün(OPEC) üretim artışına ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladı, ancak bunun yeterli olduğundan emin olmadığını söyledi.

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi, Şanghay ve komşu kentlerinde COVID-19 tedbirlerinin bir kısmının gevşetilmesine rağmen Mayıs ayında güçlü bir toparlanma gösteremedi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun bir dizi veriye dayanarak zirveye ulaştığına dair kanıtlar olmadıkça, Fed'in Eylül ayına kadar mevcut seviyede oranları artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay enflasyon rakamlarının ardından olduğu gibi "Aylık Fiyat Gelişmeleri" ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak (10.00).

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk çeyrek dönem için verimlilik istatistiklerini, TOBB sanayi kapasite raporlarını açıklayacak (10.00).

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yurt içi ve yurt dışı güvenlik konuları, ekonomi ve 3600 ek gösterge konuları ele alınacak (14.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı(TCMB), Mayıs ayına ilişkni reel efektif döviz kuru verilerini yayımlayacak (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç edecek.

Avrupa piyasalarında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi Haziran ayı verileri günün daha dikkatle takip edilecek gündem maddesi olacak. Endeks bir önceki ay -22,6 ile 23 ayın en düşük seviyesine inmişti (11.30).

ABD'de Conferance Board tarafından açıklanacak iki veri dışında beklenen bir veri bulunmuyor. Conferance Board, istihdam trend endeksi ve online eleman arayanlar endeksi Mayıs ayı rakamlarını yayımlayacak (17.00).