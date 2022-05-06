Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Mayıs 2022)

Haftanın son günü piyasalar ABD'den gelecek işgücü verilerine kilitlenecek. Yurt içinde ise "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ve reel kur endeksleri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Fed faiz kararı ve Powell'ın demeçleriyle hafta ortasında aşağı inen dolar/TL kuru, düşüşlerini yeniden geri aldı. Kur, haftanın son işlem gününe başladığı seviyeler olan 14,88 civarında başlıyor. Euro/TL ise parite etkisiyle yüzde 0,3 civarı düşüşte ve 15,66'dan işlem görüyor.

Dolar ve tahvil getirileri yatırımcıların faiz oranlarının artırılmasının küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği yönünde endişeleriyle yükselirken borsalar keskin geriledi. Yatırımcılar, yüksek enflasyonla mücadele etmek isteyen ABD ve diğer başlıca merkez bankalarının para politikalarını öngörülenden daha hızlı sıkılaştırmaya gideceklerini ve bunun resesyona neden olacağından kaygılanıyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2.34 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi üç gün süren resmi tatilin ardından yatay seyretti.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus ham petrolüne ambargo uygulaması beklenirken, arz sıkışıklığı endişelerinin fiyatlara destek sağlayarak ekonomik büyümeye dair endişeleri geride bırakmasıyla art arda üçüncü seansta da yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.8 artışla 111.44 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, Fed'in sıkılaştırma yanlısı tutumundan destek bulan dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle geriledi ve art arda üçüncü haftayı da ekside kapatmaya hazırlanıyor. Altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 kayıp verdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,875.66 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.

TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, enflasyonun yüzde 70'e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu vurguladı.

Fed'in daha agresif bir faiz artırımına gitmeyeceği mesajının getirdiği rahatlatma Wall Street'te kısa sürdü. Yüksek enflasyondan, Çin'deki COVID tedbirlerinin tedarik zincirlerinde bozulmayı kötüleştirmesinden ve bunu stagflasyona yol açmasından endişe eden yatırımcıların satışları Wall Street endekslerinde sert düşüşlere yol açtı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Kuveyt Petrol Bakanı Muhamed al-Fares, OPEC+'nın aylık üretim artırım stratejisinin piyasada istikrarı ve dengeyi sağladığını savundu.

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etti.

İngiltere ve Japonya, askeri ortaklık ve savunma anlaşması imzaladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak (10.00).

Günün beklenen tek verisi TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kurları olacak. Mart ayında 54,01 seviyesine yükselen TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru için Nisan ayı rakamı takip edilecek (14.30).

Bir gün önce gelen fabrika siparişlerinin ardından Almanya'dan bu kez sanayi üretimi Mart ayı rakamları gelecek. Sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 3,2 artış göstermişti. Analistlerin beklentisi sanayi üretiminde yüzde 1,0 düşüş olacağı yönünde (09.00).

Çin'in döviz rezervleri de açıklanacak verileri arasında yer alıyor (11.00).

İngiltere'de Nisan ayı için S&P Global/CIPS inşaat sektörü PMI verisi yayımlanacak. Bir önceki ay endeks 59,1 seviyesinde açıklanmıştı (11.30).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, BoE'nin faiz kararının ardından merkez bankasının bölgesel temsilcileriyle buluşacak (14.15).

ABD'de haftanın merakla beklenen verisi olan işgücü Nisan ayı rakamları gelecek. Mart ayında tarım dışı istihdam 431 bin artış gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya gerilemişti. Analistlerin beklentisi geçen ay tarım dışı istihdamın 400 bin arttığı, işsizlik oranının yüzde 3,5'e gerilediği yönünde oluştu (15.30).

New York Fed Başkanı John Williams, New York Fed ve Columbia Üniversitesi Çevre Ekonomisi ve Politikası Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Ekonomisi ve Politikası etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak (16.15).

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir etkinlikte konuşma yapacak (18.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Silvana Tenreyro, İrlanda Ekonomik Birliği Yıllık Konferansı'nda iklim politikası hakkında konuşacak (18.00).

ABD'de günün son verisi Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (20.00).

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Georgia Tech 2022 açılış konuşmasını yapacak (22.20).