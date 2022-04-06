Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Nisan 2022)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, Almanya fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi üretici fiyatları takip edilecek. ABD Merkez Bankası(Fed) toplantı tutanakları en önemli gündem maddesi olarak takvimde yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL; hafta ortasına 14,70'in hemen üzerinde değerlenerek başlıyor. Parite etkisiyle üst üste 5. günde de gerileyen Euro/TL ise bu sabah 16,03 seviyesinde işlem görüyor.

Asya borsaları, yatırımcıların Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştırmasına hazırlanmasıyla gerilerken, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar da piyasaları etkileyen bir diğer unsur oldu.

Petrol vadeli işlemleri, ABD'nin ham petrol stoklarının artması ve Shanghai'daki tecrit uygulaması nedeniyle talebin azalacağı yönünde endişeler devam ederken, Rusya'ya karşı başlatılması beklenen yeni yaptırımların da arz endişelerini artırmasıyla önceki kayıplardan toparlanırken dalgalı seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta 105.06 dolara gerilemesinin ardından yüzde 0,1 artışla 106,75 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, Fed yetkilisi Brainard'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının dolara destek sağlaması ve ABD'nin Hazine tahvillerinin getirisi birkaç yılın zirvesine taşımasının ardından yatay seyretti. Brainard'ın açıklamaları, Ukrayna'daki savaşa dair belirsizlikten destek bulan ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.922 dolarda yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir” denildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıklayarak, "Rusya’dan gelen kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir ithalat yasağı uygulayacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB), 19 Rus diplomatı "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’daki "savaş suçlarından" sorumlu tutmak için kanıt topladığını belirtti.

Çin'in hizmet sektöründeki faaliyet, koronavirüs vakalarındaki yerel artış hareketliliği kısıtladığı ve tüketici talebini baskıladığı için Mart ayında iki yılın en yüksek hızında daraldı.

GÜNÜN AJANDASI

TOBB Mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporlarını açıklayacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek (14.00).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek Şubat ayı fabrika siparişleri verileriyle güne başlayacak. Yılın ilk ayında fabrika siparişleri aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 7,3 artış göstermişti (09.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi Euro Bölgesi Şubat ayı üretici enflasyonu olacak. Ocak ayında üretici fiyatları aylık yüzde 5,2, yıllık yüzde 30,6 gibi rekor seviyelerde artış göstermişti (12.00).

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlayacak. Toplantıda Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Delaware Eyalet Ticaret Odası tarafından düzenlenen sanal toplantıda eonomik görünüm hakkında konuşacak (16.30).

ABD'de öne çıkan bir veri bulunmazken, haftalık MBA mortgage (14.00) ve DoE petrol stokları izlenecek (17.30).

Günün beklenen raporu ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak olan 15-16 Mart FOMC toplantı tutanakları olacak (21.00).