Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Temmuz 2021)

Yurt içinde aylık fiyat gelişmeleri raporu ile Reel Efektif Kur Endeksi takip edilirken haftanın ikinci gününde, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri ve ZEW Endeksi ile ABD hizmet PMI verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Haftaya yaklaşık iki haftadır 8,65-8,75 bandında hareket eden dolar/TL bugün de, dün olduğu gibi 8,66-8,67 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL için ise 10,30'un hemen altındaki seviyeler de geçerliliğin koruyor.

Piyasalar: ABD borsaları dün Bağımsızlık Günü nedeniyle tatil olduğundan Asya borsaları güne ABD borsalarından yön bulamadan başladı. Asya borsalarının çoğu, Çin'in teknoloji sektörünü daha sıkı düzenlemelere tabi tutacağına yönelik endişelere rağmen Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde hafif yükselişle açıldı. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 artarken, Avustralya borsaları yüzde 0,2; Güney Kore Kospi 200 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebi toparlanırken OPEC+ toplantısının iptal edilmesinin ardından arzın daralacağı beklentileriyle Brent ve hafif ham petrolün 2018'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kazanımlarını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,5 artışla 77,6 dolara kadar tırmandı.

Altın fiyatları, dolardaki düşüşün ardından son üç haftanın en yüksek seviyesini görürken yatırımcılar Fed'in yarın yayımlanacak tutunaklarını takip ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 17 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi görerek yüzde 0,4 artışla 1.798 dolar.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü toplantısında gösterge faiz oranlarını beklendiği üzere değiştirmedi. Bankanın kararı ile ülkede gösterge faiz oranı yüzde 0,1 olarak kaldı. Karar sonrasında yapılan açıklamada ülkede hızlanan ekonomik toparlanma ile varlık alımlarının Eylül alından itibaren azaltılacağının altı çizildi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin dünkü toplantısının yapılan ön görüşmelerde bir uzlaşma zemini sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini ve yeni toplantı için bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin kesilen OPEC+ görüşmelerinde bir uzlaşmmaya varılması için bastırdığını söyledi.

Almanya, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal’e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını 7 Temmuz’dan itibaren kaldırıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19’a karşı önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin artık bir zorunluluk olmayacağını ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu değerlendirdiği "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak (10.00).

TCMB ayrıca Reel Efektif Döviz Kuru Hazıran ayı verilerini açıklayacak (14.30). TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran ayında 60,55 puan seviyesinde açıklandı.

Almanya'da fabrika siparişleri(09.00) ve ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00) gibi iki önemli veri gelecek. ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi Haziran ayında 79,8 puan olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de 10 ve 40 yıllık iki tahvil ihracı gerçekleştirilecek.

Euro Bölgesinde Mayıs ayı için perakende satışlar açıklanacak (12.00).

ABD'de tatil nedeniyle bir gün önce açıklanmayan Markıt Hizmet Sektörü PMI verisi bugün açıklanacak (16.45). ABD'de ayrıca ISM Hizmet Sektörü PMI, Conferance Board(CB) İstihdam Trend Endeksi, IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (17.00) verileri izlenecek.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (10.00) ve ECB Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria (15.00) konuşma yapacaklar.