Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Aralık 2021)

Piyasalar yurt içinde Hazine ihalelerini takip ederken, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ZEW Endeksi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL'de hafta başından bu yana görülen 13,80 civarındaki hareketler bugün de devam ediyor. Euro/TL ise benzer grafiklerler 15,60 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Asya borsaları, Omicron varyantının ekonomiye olan etkilerine dair endişelerin hafiflemesiyle yükselirken, Çin piyasaları Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) para politikasın ı gevşetmesiyle kazanım elde etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün son bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi artan risk iştahıyla birlikte yükselen ABD borsalarını izleyerek yüzde 1,1 yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları düşürerek bankacılık sistemine 188 milyar dolar kaynak yaratması ve para politikasını gevşetmesinin ardından yüzde 1,3 artıda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD'de Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Jerome Powell'ın ikinci bir 4 yıl için Fed Başkanı seçilmesine destek vereceğini söyledi.

Çin, Kasım ayında ihracatını artırsa da ithalat beklentilerin çok üzerinde büyüdü.

Çin Merkez Bankası, kırsal sektörü ve küçük şirketleri destekleme için kredi transfer programı faiz oranını bugünden geçerli olmak üzere 25 baz puan indirdi.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, petrol fiyatının 75 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 2 seviyesinin altına inmesinin mümkün olmadığını söyledi.

IMF, Euro Bölgesi hükümetlerinin COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma için ekonomiye destek vermeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Hazine'nin bir önceki ihalelerinde sırasıyla yüzde 19,55 ve yüzde 9,86 ortalama faiz oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşme raporunu yayımlayacak (17.30).

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirecek (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek önemli bir veriyle güne başlayacak. Almanya'da Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Bir önceki ay sanayi üretiminde aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,0 düşüş yaşanmıştı (10.00).

Almanya'nın ardından Fransa'dan gelecek ticaret rakamları izlenecek (10.45).

Almanya'dan gelecek diğer önemli veri ise ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi olacak. Endeks bir önceki ay 31,7 seviyesinde açıklanmıştı (13.00).

Euro Bölgesi için final GSYH ve istihdam rakamları analistler tarafından takip edilecek (13.00).

ABD'de dış ticaret, tarım dışı verimlilik (16.30) VE IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (18.00) bekleniyor. ABD'nin 3 yıllık tahvil ihalesi de izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.