Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Ekim 2021)

Günaydın,

Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analist Toplantısı piyasalar tarafından takip edilecek. Hazine nakit dengesi, haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri günün öne çıkan gelişmeleri olarak izlenecek. Yurt dışı veri ajandasında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.

Dünya Gazetesi olarak, iş dünyasının doğru ve nesnel bilgiye ulaşmasına ve ufuktaki değişimlere hazırlanmasına aracılık etmeyi misyon edindik. Bu doğrultuda, dış ticaretin ve sanayi üretiminin kurallarını kökten değiştirmesi beklenen AB Yeşil Mutabakatı temasıyla düzenlediğimiz etkinliklerimize, bugün 10:30-12:30 arasında gerçekleştireceğimiz “Yeşil Mutabakat’a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?” başlıklı webinar ile devam ediyoruz.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Dr. Safa Uslu ve daha birçok ismin konuşmacı olacağı webinarımıza https://webinar.dunya.com adresinden kayıt olabilirsiniz.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz piyasalarında hafta genelinde devam eden yatay kapanışlar sürrüyor. Dün sabah saatlerinde 8,93'le tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, kapanışı yine 8,87'den yapmıştı. Bu sabah da benzer seviyeler söz konusu. Euro/TL ile benzer grafikler çizen euro/TL de 10,26-10,27 bandında.

Asya borsaları, ABD'li politikacıların federal borç temerrüdünü önlemek için geçici bir anlaşmaya yaklaşmaları ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı konusunda güvence vererek dalgalı piyasaları sakinleştirmesinin ardından Wall Street'teki toparlanmadan cesaret alarak yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksinde, açılış sonrasında yüzde 1,25 yükselerek hafta başından bu yanaki kayıplarını geri aldı.

Petrol, son yılların zirvelerine tırmanan fiyatların talebi azaltacağı endişeleri ve ABD ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde yükseliş kaydetmesinin ardından art arda ikinci seansta da düşüş kaydetti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 2 sent ile varil başına 81,06 dolara geriledi.

Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak düşerken, yatırımcılar Fed'in salgın döneminde başlattığı varlık alımlarını azaltma takvimine hakkında ipucu vermesi beklenen ABD istihdam verileri öncesinde temkinliydi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ons başına yüzde 0,2 düşüşle 1.758 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

ABD ve Çin’in ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yılsonuna kadar sanal bir toplantı yapmaları konusunda prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Senatosu, ABD'nin tarihinde ilk kez temerrüde düşmesinin önüne geçmek için federal borçlanma tavanının artırılması için geçici bir anlaşmaya yaklaştı.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto paraların suç amaçlı kulllanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak (12.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.

TÜİK Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının getiri oranlarını, Ticaret Bakanlığı ise 4.çeyrek dönem için Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını duyuracak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eylül ayı için nakit gerçekleşme verileri duyurulacak (17.30).

Önemli bir gündem maddesi de TCMB'nin Analist Toplantısı olacak. TCMB, piyasa ile iletişimi daha sağlıklı sağlamak amacıyla Analist Toplantıları düzenliyor. Toplantı videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya sanayi üretimi olacak. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 artan sanayi üretiminin Ağustos ayı rakamları beklenecek. Analistlerin beklentisi yüzde 0,2 düşüş olacağı yönünde oluştu.

Avrupa'nın diğer verileri İngiltere Halifax konut fiyatları (09.00), Fransa dış ticaret ve cari işlemler dengesi (09.45), İtalya perakende satışlar (11.00) ve Euro Bölgesi konut fiyatları (12.00) olacak.

Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları (15.30) ve tüketici kredileri (22.00), ABD'nin veri takviminde yer alıyor.