Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Eylül 2021)

Yurt içinde ihaleler ve Hazine nakit gerçekleşmelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, Euro Bölgesi büyüme rakamları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, dün gün boyu olduğu gibi bu sabah da 8,27-8,28 civarında seyrediyor. Euro/TL için de 9,83-9,84 seviyelerinde yatay hareketler söz konusu.

Küresel hisse senedi piyasası, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerden yavaş artmasının ardından Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasını büyük ihtimalle erteleyeceği beklentileriyle art arda sekizinci seansta yükselerek rekor seviyeye çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,3 artışla Nisan'dan bu yana ilk kez 30.000 psikolojik seviyesini geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Altın fiyatları Fed'in tahvil alımlarını azaltma planını erteleyeceği beklentilerinin desteğiyle son dönemdeki zirve seviyelerine yakın seyrederken, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki para politikası yakından izlenecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.823 dolar ile yatay seyretti.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın Asya ülkelerine sattığı ham petrol fiyatlarını düşürmesinin ardından talep endişeleriyle oynak seyrediyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 72,26 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu bildiklerinin altını çizerek, "Enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam ederek arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacağız." dedi.

Almanya Federal Ekonomi Balanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

Çin'in ihracatı Ağustos'ta beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ihracat Ağustos ayında yıllık yüzde 25,6 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 17,0 artış olacağı yönündeydi.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye indirdi. Kuruluş, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkardı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyuracak (10.00).

Hazine ihale programı çerçevesinde iki tahvili piyasaya sunacak. 5 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ilk kez satışa çıkarken, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşme rakamlarını açıklayacak (17.30).

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara’da yapılacak toplantıyla başlayacak. Toplantılar iki gün sürecek.

Avrupa açılışıyla birlikte önemli veriler takip edilecek. Almanya'dan sanayi üretimi piyasaların izleyeceği ilk veri olacak. Sanayi üretimi Haziran ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 1,3 geriledi.

Almanya'dan gelecek ikinci önemli veri ZEW Endeksi olacak. Bir önceki ay ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi 40,4, Cari Endeksi 29,3 seviyesinde gelmişti.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi de erken saatlerde gelecek bir başka veri olacak (09.00).

Avrupa'nın en önemli verisi Euro Bölgesi final GSYH ve İstihdam rakamları olacak (12.00). Öncü verilerle GSYH dönemsel yüzde 2,0, yıllık yüzde 13,6 arttı.

İngiltere'de 4 ve 50 yıllık, ABD'de 3 yıllık tahvil ihaleleri düzenlenecek.