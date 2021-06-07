Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Haziran 2021)

Haftanın ilk günü öne çıkan çok önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde Hazine ihaleleri takip edilirken yurt dışında Almanya fabrika siparişleri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine işaret eden sözleriyle 8,88'i aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, sonrasında haftayı 8,60-8,70 bandında dalgalanarak geçirdi. Veri ve ajanda bakımından sakin başlayan haftanın ilk işlem gününde dolar/TL de geçen hafta kapanış seviyeleri olan 8,66-8,67 seviyelerinde değerleniyor. Geçen hafta 10,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören euro/TL ise bu sabah saatlerinde 10,56'dan el değiştiriyor.

Piyasalar: Asya borsaları, cuma günü açıklanan ABD işsizlik verisinin ardından oluşan iyimserliğin yerini bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde tedbire bırakmasıyla yatay seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 gerilerken, dördüncü işlem gününde de kayıp verme riskiyle karşı karşıya kaldı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 hafif yükseldi ve neredeyse son bir ayın en yüksek seviyesinde.

Altın ve petrol: Geçen haftanın ikinci yarısında yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle 1.900 doların altına gerileyen spot altın fiyatları bu sabah 1.886 dolar civarında yatay seyrediyor. 72 doları aşarak 2 yılın zirevsini gören brent petrolün varili ise bugün hafif gerileyerek 71,6 dolar düzeyinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Almanya, Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülke listesinden çıkararak, "riskli" ülke grubuna aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2021 yılı takviminde yer alan değerlendirme tarihi olan 4 Haziran Cuma günü kredi notuyla ilgili bir rapor yayımlamadı.

TEPAV'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden hazırladığı İstihdam İzleme Bülteni'ne göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde

7,3 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1 oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayı istihdam raporunu Covid-19 salgını sırasında ekonomik toparlanma konusunda "harika bir haber" olarak nitelendirerek, yönetiminin tarihi bir toparlanmaya öncülük ettiğini ifade etti.

G7 grubu İngiltere'nin başkenti Londra'daki zirvede, çok uluslu şirketlere en az yüzde 17 oranında vergi uygulanması yönünde anlaştı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’i yasal para birimi yapmak için önümüzdeki hafta Kongre’ye bir yasa tasarısı göndereceğini söyledi.

Çin'in ihracat ve ithalatında büyüme Mayıs ayında ekonomistlerin beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Mayıs ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9, ithalatı ise yüzde 51,1 arttı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'in 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe katkı yapsa ve daha yüksek faiz oranlarına yol açsa bile ABD için iyi olacağını savundu.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftanın ilk günü iki ihale düzenleyecek.4 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulurken, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Avrupa açılışında Almanya fabrika siparişleri (09.00) verileri takip edilecek. Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, günün beklenen diğer verisi olacak (11.30).

ABD'de önemli bir verinin olmadığı günde Conferance Board İstihdam Trend Endeksi (17.00) ve tüketici kredileri (22.00) takvimde yer alıyor.