Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Haziran 2022)

Yurt içinde Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve ABD ticaret rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yıl içindeki en yüksek seviyelerini dün 16,60'ın üzerine taşıyan dolar/TL, yükselişine bu sabah itibarıyla da devam ediyor. Kur 16,68'e kadar yükselirken euro/TL de benzer şekilde 17 84 ile yıl içi rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar endişeli şekilde Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ve başlıca merkez bankalarının bu haftaki para politikası kararlarını beklerken Asya borsaları geriledi, yen 20 yılın dip seviyesini gördü ve tahvil getirileri yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma’da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya’da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından yapılan güven oylamasını 211 milletvekilinin desteğiyle kazandı.

Uzun süre faiz artırmama korusunda direnen ve son toplantısında bu kararından vazgeçmek zorunda kalan Avustralya Merkez Bankası (RBA) üst üste ikinci toplantısında da beklentilerin üzerinde faiz artırdı. RBA'dan yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 0,35'ten yüzde 0,85'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasalarda faiz oranında 25 baz puan artış bekleniyordu. RBA, geçen toplantısında faizi beklenti olan 15 baz puanın üzerinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,35'e çıkarmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine tepki göstererek, ABD’nin tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle Amerika Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı kendisini platformdaki “sahte hesaplar” hakkında yeterince bilgi vermediğini ifade ederek, 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasını feshetmekle tehdit etti.

ABD Adalet Bakanlığının, Rus milyarder Roman Abramovich’in ABD menşeli iki uçağının Rusya’ya izinsiz olarak uçtuğu için el koyma izni aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden güneş paneli üretimini arttırmak amacıyla olağanüstü tedbirleri devreye alarak, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında önem taşıyan güneş enerjisi sektörünü güçlendirmek için Güneydoğu Asya’dan panel ithalatında iki yıllık gümrük vergisi muafiyeti açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings Ltd’nin beş yıl önce faaliyete geçtiği sırada BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

GÜNÜN AJANDASI

TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek (15.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Japonya'nın öncü göstergeler endeksi açıklanacak (08.00).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek önemli bir veriyle güne başlayacak; fabrika siparişleri rakamları açıklanacak. Almanya'da Mart ayında fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 4,7 düşüş göstermişti (09.00).

İspanya'nın sanayi üretimi verileri yayımlanacak (10.00).

İngiltere'de Mayıs ayına ilişkin final hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak (11.30).

Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi Haziran ayı verileri günün daha dikkatle takip edilecek gündem maddesi olacak. Endeks bir önceki ay -22,6 ile 23 ayın en düşük seviyesine inmişti (11.30).

İngiltere Hazinesi'nin 3 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor (12.05).

ABD ve Kanada'da ticaret rakamları aynı saatte yayımlanacak (15.30).

Avrupa Birliği(AB) Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, parlamentoda Ukrayna ile ilgili soruları yanıtlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın durumunu ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını görüşmek üzere Paris'teki Elysee cumhurbaşkanlığı sarayında Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile bir araya gelecek.

ABD Hazinesi, 3 yıllık tahvil ihalesi ile borçlanmaya çıkacak. Bir önceki 3 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 2,809 seviyesinde oluşmuştu (20.00).

ABD'den gelecek son veriler tüketici kredileri ile API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (22.00, 23.30).

Arjantin Merkez Bankası, Para Politikası Raporunu yayımlayacak.