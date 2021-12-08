Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Aralık 2021)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yakından izlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin saat 15'te toplanması bekleniyor. Yurt dışında da Avrupa Sistemik Risk Kurulu Beşinci Yıllık Konferansı'nda merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün piyasaların kapanışından sonra düşüşe geçen dolar/TL, günü 13,50'nin hemen altında tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla hafif yukarı yönlü seyrederken dolar/TL, 13,55 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise dünkü 15,21'deki kapanış seviyelerini bu sabah 15,30 civarına taşımış durumda.

Asya borsaları, piyasalarda Omicron varyantının ekonomiye etkilerine dair endişelerin hafiflemesiyle diğer piyasalarda görülen yükselişlere paralel olarak kazanımlarını artırdı, ancak petrol fiyatları dün görülen kazanımların ardından gerilemeye başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 yükseldi. ABD S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,25 civarı artıda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi. Katar ve Türkiye arasındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye çekti. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Scope Ratings, Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 8,0'den yüzde 10,8'e yükseltilirken, gelecek yıl tahminini yüzde 4,0'ten yüzde 2,3'e indirildi. Scope Ratings, TCMB'nin politikalarının Türkiye'nin ekonomik zorluklarını derinleştirmesi ve tam bir ödemeler dengesi krizi olasılığını artırdığını bildirdi. Buna ek olarak, liranın değer kaybetmeye devam etmesi halinde faiz indirimlerinin para politikasında bir başka ani terse dönüş olasılığının arttırdığını da vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerin uygulanacağını söyledi.

Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, Putin’in NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istediği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu'nda boş bulunan pozisyonlar için daha fazla adayı bu ay açıklamayı planladığını söyledi.

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri, arz sıkıntılarının hafiflemeye başlamasının etkisiyle 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Japon ekonomisi için üçüncü çeyrekte GSYH büyüme oranı aşağı yönlü revize edildi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2020 yılına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini iki rapor halinde duyuracak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranları, ortalama maliyeti ve vadesi ile ilgili rakamları yayımlayacak (17.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu Beşinci Yıllık Konferansı'nın açılışı için bir video mesaj yayımlayacak. Toplantıda ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel ve banka denetçisi Andrea Enria konuşma yapacaklar (11.15).

ABD'de çok öne çıkan bir veri bulunmazken, MBA mortgage (15.00), JOLTS açılan iş (18.00) ve DoE petrol stokları (18.30) takip edilecek. ABD'nin diğer takip edilecek gündemi ise 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri olacak.