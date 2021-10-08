Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Ekim 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı haftanın son gününde, ABD'den gelecek işgücü verileri yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta boyunca 8,87'den kapanış yapan dolar/TL, sakin geçen haftanın son işlem gününde de yatay seyrediyor. Dolar/TL, 8,8740 civarı işlem görürken euro/TL 10,26'nın hemen üzerinde el değiştiriyor.

Asya borsaları, Çin borsalarının bir haftalık resmi tatil sonrasında artıda açılmasının ardından dünya genelindeki yükselişi izleyerek artıda seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 2.1 ile Ağustos'tan bu yana en sert yükselişi kaydettikten sonra bugün yüzde 0.5 daha yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.8 primliydi.

Altın fiyatları, yatırımcılar Fed'in varlık alımlarını azaltma takvimine dair ipuçları vermesi beklenen ABD istihdam verilerine odaklanırken yükseldi ancak dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, yüzde 0.2 artışla 1,759.34 dolara çıkarak 1,760.43-1,752.27 dolar aralığında işlem gördü.

Petrol fiyatları, bazı sektörlerin yüksek fiyatlı doğalgaz yerine petrole kullanmaya başladığına işaret gelişmeler ve ABD hükümetinin şimdilik stratejik rezervlerinden petrol satışına gitmeyeceği beklentisiyle yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatları bu seviyelerden kapanırsa hafta başından bu yana yüzde 4.5 prim yapmış olacak. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 artarak 82.75 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Holding AŞ'nin 1,96 liradan, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 13,65 liradan, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusunu onayladı.

Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

ABD'de Senato liderleri Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaştı. Böylece hükümetin bu ayın sonunda temerrüde düşmesi riski şimdilik ortadan kalkmış oldu.

İngiltere hükümeti, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve seyahat kısıtlamaları içeren kırmızı listeden 47 ülkenin çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kaldığını duyurdu.

İngiltere ayrıca, COVID-19’a karşı tamamen aşılanan Türk yolculara karantina zorunluluğunu kaldırdı.

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, seçimlerin ardından parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongre kararı aldı.

Polonya Anayasa Mahkemesi, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün kabul edilmesinin Polonya anayasasına aykırı olduğuna hükmetti.

Çin, bir hafta süren tatil sonrası likidite desteğini kısmak amacıyla, bankacılık sisteminden net bazda son bir yılın en fazla kısa vadeli likiditesini çekti.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak (11.00).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak (11.30).

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın son gününde, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi izlenecek (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ortalama vadesi, maliyeti ve çevirme oranlarını açıklayacak (17.30).

Almanya'dan gelecek dış ticaret ve cari işlemler dengesi rakamları takip edilecek (09.00).

Günün en önemli verisi ABD'den gelecek. ABD'nin Eylül ayına ilişkin istihdam rakamları analistler tarafından yakından izlenecek. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 235 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti (15.30). Beklentileri tarım dışı istihdamda 500 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 5,1'e gerileyeceği yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verileri toptan stoklar (17.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) olacak.