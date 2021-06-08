Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Haziran 2021)

Yurt içinde dünkü ihalelerin ardından bugün de Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ZEW Endeksi, Euro Bölgesi GSYH verileri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor. Dolar/TL, 8,62 seviyelerinde değerlenirken euro/TL ise 10,50'nin hemen üzerinde

Piyasalar: Asya borsaları, dün geceki seansta dünya borsalarının rekor seviyelere çıkmasının ardından bu sabah yükselişle açıldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 civarı yükselerek, MSCI tüm ülkeler dünya endeksinin dünkü yüzde 0,1'lik artışını

takip etti. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,35 artış gösterdi.

Altın ve petrol: ABD dolarındaki güçlenme çabasıyla 1.900 doların altına gerileyen spot altın fiyatları, bu sabah sakin ve 1.897 dolar düzeyinden işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 70-72 dolar banında tutunmayı sürdürüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin, kredi risklerinin sınıflandırılmasına ilişkin unsurlarını düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Riskler arasında yer alan ‘ipotekli menkul kıymetler’ başlığı ‘teminatlı menkul kıymetler’ olarak değiştirildi. Aynı maddeye bir riskin teminatlı menkul kıymet sınıfına dahil edilebilmesi için sağlaması gereken koşullar ile teminatlı menkul kıymet ihraç koşulları da belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre, Vakıflar Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile bunların doğırudan veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapım ihalelerine katılan şirketlerden de amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun’unn 22-A maddesinde yer alan vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı aranacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını duyurdu.

Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını ve bu ülkeye bağlı müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini açıkladı.

Fed, ABD'nin önde gelen bankalarına her yıl uygulamakta olduğu stres testlerinin 2021 yılı sonuçlarını 24 Haziran'da yayınlayacağını duyurdu.

Japonya Kabinesi ülkenin yılın ilk çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Japonya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daraldı. Ülkenin ekonomik daralması daha önce yüzde 4,8 olarak tahmin edilmişti.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil için ihale yaparken, bir de kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Hazine, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. 10 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.

TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranını açıklayacak (17.30). Hazine'nin iç borç çevirme oranı Nisan ayında yüzde 88,9 olmuştu. Yüklü ödemenin olduğu Mayıs ayına ilişkin çevirme oranı piyasalar tarafından takip edilecek.

Almanya'da sanayi üretimi (09.00) ve ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00) olarak iki önemli veri bulunuyor.

Euro Bölgesinde 1.çeyrek döneme ilişkin final GSYH verileri gelecek. Bir önceki tahminde ilk çeyrekte GSYH'nin dönemsel yüzde 0,6, yıllık yüzde 1,8 daraldığı açıklanmıştı (12.00).

ABD'de Mayıs ayına ilişkin NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), dış ticaret (15.30) ve JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stok (23.30) verileri bulunuyor.