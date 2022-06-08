Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Haziran 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ABD toptan stoklar ve tahvil ihalesi izlenecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti de yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yıl en içi en yüksek seviyelerini güncellemeye devam ediyor. Dolar/TL 16,90'a dayanırken euro/TL ise 18,20'yi aştı.

Asya borsaları, Wall Street'e paralel olarak yükseldi ancak başlıca merkez bankalarının para politikasında öngörülenden daha fazla sıkılaşmaya gitmesi halinde küresel ekonomik büyümenin zarar göreceği ve stagflasyon tehlikesi oluşacağı endişeleri kazanımları sınırladı.

Petrol fiyatları bugün yayımlanacak ABD stok verileri öncesinde yükselirken arz sıkışıklığı ve Çin'deki tecrit önlemlerinin gevşetilmesiyle yükselen talep fiyatlara destek oldu.bBrent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.2 artışla 119.65 dolara yükselerek dünkü kazanımlarını artırdı. Brent dün 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeden kapanmıştı.

Altın, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle gerilerken yatırımcılar faizlerin seyri hakkında yön bulmak için Cuma açıklanacak ABD enflasyon verilerini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,848.75 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nda yapılan oylama ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının artık uygulanmamasına karar verildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Rusya’ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız” dedi.

ABD’nin Amerika Zirvesi’nde düzensiz göçle mücadele amacıyla Orta Amerika ülkelerine 1,9 milyar dolarlık yatırım paketini açıklaması bekleniyor.

Şili Merkez Bankası(BCC), enflasyon endişeleri ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz artırım sürecini devam ettiriyor. Ancak BCC faiz artış adımını küçülttü ve 75 baz puan artışa gitti.

Dünya Bankası küresel büyüme tahminini %2,9'a çekti, Türkiye beklentisi %2,3 olarak açıklandı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mayıs ayı için finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları raporunu yayımlayacak (10.00).

İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi verilerini açıklayacak. Endeks bir önceki ay 54,4 seviyesinde gelmişti (10.00).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak (11.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenleyecek (12.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranı, ortalama vade ve maliyet verilerini duyuracak (17.30).

Almanya'da bir gün önce açıklanan fabrika siparişlerinin ardından bu kez sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Ülkede bir önceki ay sanayi üretimi aylık yüzde 3,9 düşüş göstermişti (09.00).

Halifax, İngiltere'de Mayıs ayına ilişkin konut fiyatlarını açıklayacak (09.00).

Fransa'nın dış ticaret ve cari işlemler dengesi rakamları yayımlanacak (09.45).

Günün diğer faiz kararı Tayland'dan gelecek; Tayland Merkez Bankası(BoT) faiz kararını duyuracak. Diğer merkez bankalarının aksine BoT faiz oranını yüzde 0,50 seviyesinde tutmaya devam ediyor (10.05).

Euro Bölgesi için ilk çeyrek GSYH ve istihdam için final rakamlar açıklanacak (12.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

Polonya Merkez Bankası(NBP), faiz kararını açıklayacak. NBP, 2021 yılı Ekim ayında yüzde 0,10 seviyesinden başladığı faiz artırım sürecinde üst üste 8 toplantıda toplam 515 baz puan artışa gitti (15.00).

Şili'de Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyatları açıklanacak. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla yıllık yüzde 10,5 seviyesine çıkmıştı (15.00).

ABD'de beklenen diğer veriler toptan stoklar ile DOE haftalık petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (17.00, 17.30).

Kanada Hazinesi 5 yıllık, ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil ihracına çıkacak. Önceki faizler aynı sırayla yüzde 2,893 ve yüzde 2,943 olmuştu (19.00, 20.00).