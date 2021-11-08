Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Kasım 2021)

Piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor. ABD bölgesel Fed başkanlarının yapacağı konuşmalar takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya döviz kurları da yatay seyirle başladı. Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,67 ve 11,19'dan işlem görüyor.

Asya borsaları dalgalı seyrederken, riskli varlıklar beklentilerin üzerinde gelen ABD Ekim tarım dışı istihdam verilerinden destek buldu. Ancak, bu hafta içinde açıklanacak olan faiz artırımları hakkında fikir verecek olan ABD enflasyon verileri baskı oluşturdu. Keskin hareketlerin görülmediği Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi seans başındaki kazanımlarını geri vererek yüzde 0,2 geriledi ve beş haftalık zirvesinin hemen altında seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, merkezci ve ilerici kanatlar arasındaki anlaşmazlığın aşılmasıyla 1 trilyon dolarlık altyapı paketini meclisten geçirdi.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sordu. BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette kullanıcıların yaklaşıkyüzde 58'i, Musk'ın hisselerini satması yönünde oy kullandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida LDP Genel Sekreterliği görevine getirilen Motegi'nin yerine Dışişleri Bakanı olarak Yoshimasa Hayashi'yi getirecek.

Çin devlet enerji dağıtım şirketi State Grid Corp of China, faaliyet gösterdiği bilgelerde enerji arz ve talebinin normale döndüğünü ve elektrik açığının ciddi şekilde azaldığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz tahvil için ihaleye çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranları, ortalama maliyeti ve vadesi ile ilgili rakamları yayımlayacak (17.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişiminin Cenevre Ofisinin açılış törenine katılacak.

Asya piyasalarının yakından takip edeceği Çin Komünist Partisi Genel Toplantısı başlayacak. Toplantı 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Avrupa'da önemli bir verinin öne çıkmadığı yeni günde, Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi takip edilecek. Endeks Ekim ayında 16,9 seviyesinde gelmişti.

Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de önemli bir veri bulunmuyor. Piyasalar 3 yıllık tahvil ihalesini takip edecekler.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları enflasyon, mali strateji, dijital euro, firmaların ödeme gücü, bankacılık birliği konularını görüşecek (17.00).

Boston Fed Geçici Başkanı Kenneth Montgomery (18.00), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (20.00), Chicago Fed Başkanı Charles Evans (21.50), günün konuşma yapacak merkez bankası yetkilileri olacak.