Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Nisan 2022)

Haftanın son günü diğer günlere göre veri bakımından daha sakin bir gün olacak. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi, yurt dışında ABD toptan stok verileri izlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi de yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL genelinde sakin geçen haftayı çook sınırlı yükselişlerle kapatmaya hazırlanıyor. Haftaya 14,68'den başlayan dolar/TL, bu sabah 14,73'ten değerleniyor. Euro/TL ise 16,20'den işleme başladığı haftanın son işlem gününde 16 liranın hemen üzerinde el değiştiriyor.

Dünya borsaları, başlıca merkez bankalarının öngörülenden daha hızlı faiz artıracağı beklentileriyle haftalık bazda kayıp vermeye hazırlanırken, tahvil getirileri yükseldi. Küresel piyasalarda ABD Doları ise bir ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatları, Batılı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını zorlaştıran yaptırımlarının ardından oluşan arz açığını kısmen kapatacak olan stratejik rezervlerden 240 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararının etkisiyle sınırlı geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde 1 doların üzerinde yükselmesinin ardından yüzde 0.6 düşüşle 100.03 dolara geriledi.

Altın fiyatları, doların Fed'in öngörülen daha hızlı faiz artırımları gerçekleştireceği beklentileriyle yükselmesiyle dar aralıkta seyretti. Fed'in para politikasında daha agresif bir tutum izleyeceği beklentileri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan destek bulan ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif gerileyerek 1,929.48 dolardan işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-16’ların modernizasyonu ve yeni F-16’ların satın alınması ile ilgili müzakereler olumlu bir şekilde devam ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklanacak (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımlayacak (10.00).

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı ikinci çeyrek dönem için dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak (10.00).

İstanbul Sanayi Odası ile Markit tarafından hazırlanan İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi Mart ayı rakamları açıklanacak (10.00).

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VavaCars Pendik Ekspertiz ve Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek(11.00).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'ne katılacak (17.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranı, ortalama vadesi ve maliyeti verilerini duyuracak. İç borç çevirme oranı bir önceki ay yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşmişti (17.30).

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmek için Londra'ya gidecek.