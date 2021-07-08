Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Temmuz 2021)

Yurt içinde haftalık rutin para banka istatistikleri dışında önemli bir verinin öne çıkmadığı yeni günde, yurt dışında ise Almanya ticaret ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) stratejik gözden geçirme sonuçların da gündemde yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz kurları ay başından bu yana devam edn sakin seyrini koruyor. Dolar/TL, 8,70'in hemen altında değerlenirken euro/TL ise 10,26-10,27 seviyelerinde yatay.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, Hong Kong'da teknoloji hisselerinde satıcılı seyrin sürmesi ve artan vakaların yatırımcıları risk iştahından kaçınmaya itmesiyle altı haftanın en düşük seviyesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Mayıs sonundan beri en düşük seviyesini görerek yüzde 1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,3 geriledi.

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının enflasyon baskısını vurgulayıp varlık alım programının

azaltılmasının bu yıl gündemde olduğunu doğrulamasıyla dolar güçlü seyrederken geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı art arda altı gün yükseldikten sonra bugün yüzde 0,3

düşerek 1.797 dolarda işlem gördü.

Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısının iptal olmasıyla arza dair oluşan endişeler nedeniyle iki gündür kayıp vermesinin ardından yatay seyretti. OPEC+ görüşmelerinin sürdürülememesi şu anki üretim anlaşmasından vazgeçilmesine yol açabilir. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 72,93 dolara kadar düştükten sonra hafif yükselerek 73,45 dolarda seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarında erişim sorunları yaşayan Akbank, yaklaşık 2 günün ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı. Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı toplantı tutanakları, Fed üyelerinin varlık alımlarında bir azaltımın değerlendirilmeye başlanması için ortaya konan Fed'in hedeflerine doğru önemli ilerleme şartının henüz yerine gelmediğini ortaya koydu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran toplantı tutanaklarını değerlendiren Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını gösterdiğini savundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltmaya başlamanın zamanının yaklaştığını söyledi. Ancak Bostic, varlık alımı azaltımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tarih vermedi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon hükümetinin yeni koronavirüs dalgasının önüne geçmek için Tokyo bölgesinde olağanüstü hal ilan etmeye hazırlandığını söyledi.

Dünyanın önde gelen endeks yayıncılarından FTSE Russell, Amerikalıların Çin ordusu ile bağlantılı şirketlere yatırım yapmalarını yasaklayan kararnamede yapılan güncelleme sonrasında 20 kadar Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden yönetiminin uluslararası seyahat sınırlamalarını, ABD iş dünyasından ve Kongre üyelerinin artan baskılarına rağmen, yakın zamanda kaldırmayacağını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıklayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın vadesi, maliyeti ve çevirme oranlarını yayımlayacak (17.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa piyasaları açıldığında Almanya'da dış ticaret ve cari denge (09.00) verisi ilk olarak ekranlara düşecek.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), 18 aydır devam ettirdiği stratejik gözden geçirme konusunda 25 üyenin toplantılardan çıkan sonuçlarını açıklayacak.

ABD'de işsizlik başvuruları (15.00), doğal gaz stokları (17.30), DoE petrol stokları (18.00), tüketici kredileri (22.00) verileri izlenecek.

Sri Lanka, Malezya, Sırbistan ve Polonya merkez bankaları tarafından faiz kararları açıklanacak.