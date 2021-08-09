Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Ağustos 2021)

Öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde Almanya'dan gelecek ticaret rakamları ile ABD JOLTS verisi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Geçen hafta 8,30'un altını gördükten sonra üst üste 4 günde de yükselişle kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyirle 8,61-8,62 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 10,15'ten el değiştiriyor.

Asya borsaları, altın ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gerilerken dolar ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesiyle euro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini gördü.



Altın, fiyatların 1,750 doları aşağı yönlü kırmasının ardından devreye giren stop-loss satışlarıyla 1,684 dolara kadar gerilerken fiyatlardaki ani düşüş risk iştahının azalmasına neden oldu. Altın en son yüzde 1.4 ekside 1,738 dolarda işlem gördü.



Brent ham petrol fiyatları da Delta varyantının yayılmasının seyahat talebini azaltacağı endişeleriyle yüzde 2 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, pandemiyi sona erdirmek ve ekonomiyi canlandırmak için daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Polonya, Avrupa Birliği ile iki yıldır devam eden yargı reformu tartışmasında Brüksel tarafından dile getirilen eleştirilere uygun düzenleme yapılacağını açıkladı.

Çin'de döviz rezervlerinin temmuz ayının sonu itibarıyla 3,2 trilyon doları aştığı açıklandı.

Goldman Sachs Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.6'dan yüzde 8.3'e çekti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve çevirme oranlarını açıklayacak (17.30).

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak (09.00).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek ticaret ve cari denge verileri ile açılacak (09.00). Piyasalar ihracatta yüzde 0,4, ithalatta yüzde 0,6 artış beklerken, önceki ay 12,6 milyar euro seviyesinde olan ticaret fazlasının 13,4 milyar euroya çıkacağını tahmin ediyorlar.

Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, günün diğer takip edilecek verisi olacak. Geçen ay 29,8 olan Endeksin 30,0 puana çıkması bekleniyor.

ABD'de JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek (17.00).

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (17.10) ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (18,30) konuşma yapacaklar.