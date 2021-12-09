Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Aralık 2021)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri, Almanya ticaret rakamları ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek.

Ayrıca milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün günü 13,68 lira seviyelerinden tamamlayan dolar/TL, bu sabah saatlerinde sınırlı bir düşüşle 13,65'ten el değiştiriyor. Euro/TL'de 15,50'nin hemen altında işlem görüyor. (Saat 08:15 itibariyle)

Asya borsaları, Omicron varyantının ekonomiye etkilerine dair endişelerin hafiflemesi ancak ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli hareketin artmasıyla dalgalanırken, Avustralya doları ve petrol gibi riskli varlıklara yönelim oldu. Yatırımcıların odağında faiz artırımları konusunda ipucu verebilecek ABD enflasyon verileri ve gelecek hafta gerçekleşecek Fed toplantısı var. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.5 artarak iki haftanın en yüksek seiyesine yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi art arda iki seansta %3.5 yükselmesinin ardından yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yılda 1300-1600 cm3 silindir hacimli, değeri 123 bin 750 lira üzerindeki sıfır aracın MTV’si 2 bin 746 lira olacak. Aynı değerdeki elektrikli otomobilin vergisi ise 686 lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranını yüzde 36,2 olarak duyurmuştu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Fransa Merkez Bankası (BoF) tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası (CDBC) ödemeleri denemesinin başarılı olduğu duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün bir grup bankanın CEO'ları ile bir araya gelerek stablecoinlerin durumunu görüştü.

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) kripto ile ilişkili yatırımlardan ortaya çıkan zararların İngiltere'nin ulusal zarar tazmin, telafi programından tazmin edilmeye uygun olmadıklarına karar verdi.

Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste yedinci toplantısında da faiz oranında artışa gitti. COPOM, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 7,75'ten yüzde 9,25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 150 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

GÜNÜN AJANDASI