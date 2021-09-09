Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Eylül 2021)

Yurt içinde haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri ile yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını ön planda olduğu bir gün bizleri bekliyor. Para banka istatistiklerinde döviz rezervlerindeki artışın devam edip etmeyeceği ve geçen hafta zirveye çıkan dolarizasyon izlenecek. ECB'den de faiz için bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun "manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak" açıklamalarıyla hareketlenen döviz kurları dün gördükleri 2 haftanın zirvesindeki yerini bu sabah da koruyor. Dolar/TL, 8,46-8,47'den işlem görürken euro/TL ise 10,03'den el değiştiriyor.

Asya borsaları küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve merkez bankalarının ekonomiye verdikleri destekleri azaltacağı endişeleriyle gerilerken dolar yüksek seyir izledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi. Avustralya borsası yüzde 1, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'un Hang Seng endeksi teknoloji hisselerindeki düşüş öncülüğünde yüzde 1,17 geriledi.

Altın dolardaki yüksek seyrin etkisiyle gerileyerek iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti. Politika yapıcıların pandemi döneminde devreye alınan ekonomik destek adımlarının

geri çekilmesini desteklediklerinin sinyalini vermeleriyle başlıca merkez bankalarından ipuçları bekliyorlar. Önceki seansta 1.781 dolar ile 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören altının spot piyasadaki ons fiyatı sonra bugün dünkü kapanışa göre hafif düşüşle 1.787 dolar düzeyinde.

Petrol fiyatları Ida Kasırgası'nın ardından Meksika Körfezi'ndeki üretimin düşmesiyle ikinci seansta yükselerek kayıplarını toparladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 72.83 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Çin'de Ağustos ayında enflasyon piyasa beklentilerinin altına indi. Tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında arttı. Çin'de üretici fiyatları Ağustos ayında son 13 yılın en hızlı artışını yaşadı.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Kongre’yi federal hükümetin borçlanma tavanıyla ilgili belirsizliği bir an önce sona erdirmeye çağırdı. Yellen, halen bakanlığın federal hükümeti geçici olarak finanse ettiğini ancak bunu daha ne kadar devam ettirebileceklerini öngöremediğini kaydetti.

Fed tarafından yayınlanan Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde toparlanmanın Ağustos ayında vites küçülttüğüne işaret etti. Rapor, artan koronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda yemek gibi alanları olumsuz etkilemesinin büyümeyi yavaşlattığını vurguladı.

Washington post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı Joe Biden bugün yapacağı konuşmada koronavirüs salgınına yanıt ve aşılama konularında bir uluslararası Zirve düzenlenmesi çağrısında bulunacak.

Dallas FED başkanı Robert Kaplan koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmezse sonrasında ABD ekonomisi için 3 çeyrek ve 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edeceğini bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Her perşembe olduğu gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. (14.30).

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Almanya'da Temmuz ayına ilişkin ticaret ve ödemeler dengesi rakamları takip edilecek (09.00).

Haftanın en önemli gündem maddelerinden olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı saat 14.45'de açıklanacak. Piyasalarda faiz için bir değişiklik beklentisi bulunmuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, her zaman olduğu gibi Para Politikası Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek (15.30).

Günün diğer merkez bankası kararları sırasıyla Malezya (10.00), Özbekistan (10.00), Sırbistan (13.00) ve Ukrayna'dan (14.00) gelecek.

ABD'de işsizlik başvuruları (15.30), DoE petrol stokları (17.30) verileri bulunuyor. Ayrıca 30 yıllık tahvil ihalesine de piyasalar yakından izleyecek.

Günün konuşma yapacak yetkilileri Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Guy Debelle (11.30), Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Tiff Macklem (19.00) ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren olacak.

53. ASEAN Ekonomi Bakanları Zirvesi, ABD ve Meksika Ekonomi Zirvesi, yurt dışındaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.