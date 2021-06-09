Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Haziran 2021)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Almanya'dan gelecek ticaret rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Dolar/TL'de 8,60; Euro/TL'de 10,50 seviyelerindeki sınırlı hareketler hafta ortasında da sürüyor. Döviz piyasaları, yarın ABD'den gelecek enflasyon verisi ve ECB faiz kararı ile varlık alım programına ilişkin mesajlara odaklanmış durumda.



Piyasalar: Dünya genelindeki hisse senedi piyasaları rekor yüksek seviyelerde seyrederken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmekten uzak olduğunu düşünmesiyle ABD Hazine tahvil getirileri bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Asya'da Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,15 hafif gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,25 düştü.



Altın-Petrol: Spot altının ons fiyatı 1.900 doların hemen altındaki hareketlerini sürdürüyor. Bu sabah 1.893 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrol ise yükselişini sürdürdü ve 72,50 dolarla 2 yılın zirvesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini yeniden güncelledi. Daha önceki listede “Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer alan Türkiye, yeni listede üçüncü seviyeye, yani “Seyahat Planlarınızı Gözden Geçirin” kategorisine dahil edildi.

ABD Senatosu, ABD ekonomisinin Çin ile rekabetine yardımcı olmayı amaçlayan geniş kapsamlı yasa tasarısının 32'ye karşı 68 oyla onayladı. Biden yönetimi, Çin’i haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir “görev gücüyle” hedef alacağını açıkladı. Yönetim, yarı iletkenlerden elektrikli araç bataryalarına kadar kritik ürünlere erişimin gözden geçirildiğini bildirdi.

Çin'de üretici fiyatları Mayıs ayında, emtia fiyatlarında patlamanın etkisi ile, 2008'den bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Mayıs ayında üretici fiyatları küresel emtia fiyatlarındaki patlamanın ve düşük bazın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Eylül 2008'de üretici fiyatları yüzde 9,1 yükselmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in dış ticareti için ortamın karmaşık olmaya devam ettiğini ve 2021 ticaret görünümü konusunda körü körüne iyimser olamayacaklarını bildirdi.

İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA'da öngütlü Comisiones Obreras sendikası, BBVA ile 2935 kişinin işten çıkarılması için anlaştı. Sendika ve BBVA'nın üzerinde anlaştıkları işten çıkarma planı Banka'nın çalışan sayısını yüzde 12,6'sını kapsıyor. Varılan anlaşmaya göre BBVA 480 şube kapatacak.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).

Avrupa piyasaları açıldığında Almanya'dan dış ticaret verileri takip edilecek (09.00). Almanya'da ihracatın hafif arttığı, ithalatın ise düşüş gösterdiği tahmin ediliyor.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), toptan stoklar (17.00), DoE petrol stokları (17.30) verileri açıklanacak.

ABD Başkanı Joe Biden'in göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı turu başlıyor. Biden, 8 gün sürecek bu yurt dışı gezisinde İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye gidecek.