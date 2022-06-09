Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Haziran 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak.

ECB'nin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında tahvil alım programını sonlandırması ve enflasyonu düşürmek için ileride faiz artırımına gideceğinin sinyalini vermesi bekleniyor. ECB kararının ardından Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı düzenleyecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yılın içi zirvesindeki hareketlerine devam eden dolar/TL, bu sabah 17,20 sınırına dayandı. Euro/TL için de benzer tablo söz konusu ve kur bu sabah 18,60'ı aştı. Dün, dolar/TL'de 17; euro/TL'de ise 18 sınırları aşılmıştı.

Asya borsaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının tahminlerden daha fazla faiz artırımına gidileceği endişeleriyle gerilerken, ECB'nin bugünkü para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi. Dolar da yen karşısında 20 yılın zirvesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak yüzde 0,4 geriledi.

Petrol fiyatları, Çin'de ihracat verilerinin beklenenden daha güçlü açıklanmasının ardından 23 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Shanghai'de yeni kapanmalar kazancı sınırladı. Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla 123,93 dolar seviyesine kadar çıktı.

Spot altın fiyatı ise 1.855 dolar civarında yatay.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “9 tane Amerikan üssü Yunanistan’da kurulu. Bunlar ’Rusya’ya karşı kurulu’ diyorlar. Bunu yemezler. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak ‘evet’ demiyoruz" dedi.

AK Parti ile MHP kira sözleşmelerine ilişkin önerge verdi. Önergede kira sözleşmelerinin 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi.

Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı.

Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulu’nda ilk kez hesap verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneriyi onayladı.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, yüzde 8 oranında enflasyonun ABD için kabul edilemez olduğunu ancak enflasyonun uzun yıllara yayılacak bir sorun olmasını öngörmediğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetici Direktör Birinci Yardımcısı Gita Gopinath, şu anki öngörülere dayanarak ABD’de enflasyonun uzun süre FED’in hedeflerinin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'da enflasyon merkez bankasının cuma günü yapacağı toplantı öncesi, Nisan ayında gördüğü son 10 yılın en yüksek seviyesinden geri geldi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ihracatı Covid-19 karantinalarının kaldırılmaya başlamasının ardından fabrikaların yeniden üretime geçmesiyle toparlandı.

GÜNÜN AJANDASI

TBMM Genel Kurulunda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Amerika piyasalarında ilk veri Meksika'nın enflasyon rakamları olacak. Nisan ayında yıllık yüzde 7,68'e ulaşan enflasyonun Mayıs ayı rakamları izlenecek (14.00).

Günün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı olacak. Piyasalar ECB'nin bu toplantıyı pas geçerek bir sonraki toplantıda faizi artıracağını düşünüyorlar (14.45).

ECB kararının ardından Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek (15.30).

ABD'de her hafta perşembe günü olduğu gibi işsizlik başvuruları ve doğal gaz stokları ekranlara düşecek (15.30, 17.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Andrea Enria, Banco de España tarafından düzenlenen "Gelecek Burada, Bankacılık İş Modellerine Meydan Okumalar" toplantısına katılacak (16.30).