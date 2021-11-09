Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Kasım 2021)

Yurt içinde Hazine ihaleleri izlenirken ABD'den gelecek üretici enflasyonu takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması da piyasalar tarafından beklenen gündem maddesi olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ilk gününde 9,75 sınırına kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde yeniden 9,70'in altına çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 9,70'in altında tutunmaya çalışıyor. Dolar/TL 9,69'dan euro/TL ise 11,25'ten işlem görüyor. (Saat 08:00 itibariyle)

Asya borsaları, erken işlemlerde ABD'de altyapı yasasının Kongre'den geçişinin yatırımcıları rahatlatmasıyla yükselen Wall Street'e paralel olarak yükselirken, petrol fiyatları enerji talebi görünümünün desteğiyle kazanım elde etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yatay, Çin lokomotif endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artıda açıldı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri art arda sekizinci seansta da rekor kırdı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15’ten %10’a düşürüldü. Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülüyor.

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18'e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını Unicredit'e iletti.

Bitcoin fiyatı 67 bin dolar olan zirvesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 510 dolara yükseldi.

Fed dün yayınladığı finansal istikrar raporunda, daha yüksek enflasyon ve daha sıkı para politikasının COVID-19 salgınını geride bırakarak piyasa katılımcılarının en önemli endişesi halinde geldi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonun önceden tahmin edilenden daha yüksek kalacağı yönünde bir miktar tedirginlik yaşasa da Fed'in 2023'e kadar faizleri artırma ihtiyacı olmayacağına inanmaya devam ettiğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyondaki cari yükselişin büyük ölçüde "geçici" olduğunu ve arz taraflı baskılar çözüldüğünde enflasyonun azalacağı görüşünü tekrarladı. Ancak Evans, bu senaryoya önceden olduğundan da az inandığı, güvendiğinin de işaretlerini verdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir ekonomik teşvik paketini 19 Kasım'a kadar hazırlamak istediklerini ve harcamaları fonlamak için bir ek bütçeyi bu ay sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini söyledi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı düşünce kuruluşu, gayrimenkul geliştirme şirketleri ve bankalar ile görüştü.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor. Hazine'nin gerçekleştireceği ihaleler piyasalar tarafından takip edilecek gündem maddesi olacak. Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Sabit kuponluda bir önceki faiz yüzde 18,94, TLREF'e endekslide yüzde 5,19 olmuştu.

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2021 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını gönderme işlemleri tamamlanacak.

Almanya ve Fransa'dan gelecek ticaret rakamları, Avrupa'nın ilk önemli verileri olacak (10.00, 10.45). Almanya ZEW Endeksi ise günün ön öne çıkan verisi olarak takvimde yer alıyor. ZEW Beklenti Endeksi son olarak 22,3, Cari Koşullar Endeksi ise 21,6 puan olmuştu.

Günün en önemli verisi ise ABD'den gelecek. ABD'de Ekim ayına ilişkin üretici fiyatları açıklanacak. Üretici enflasyonu bir önceki ayda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8,6 artış göstermişti (16.30).

ABD'de diğer veri ise NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi olacak (14.00). 10 Yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek gündem maddesi olarak yer alıyor. Bir önceki ihalede faiz yüzde 1,584 olmuştu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, UBS Avrupa Konferansı Merkez Bankacılığı Paneli'nde konuşma yapacak (15.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve banka denetçisi Andrea Enria, ECB Bankacılık Denetimi Forumu'nda konuşacak (16.00). Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot açıklama yapacak (14.50).