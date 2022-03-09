Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Mart 2022)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler ilk madde olarak izlenmeye devam edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Ham petrol fiyatları ve altın ABD'nin Rus petrolüne yaptırım getirmesinin ardından keskin yükselirken Asya borsaları düşüşünü durdurarak artıya geçti. Yatırımcıların Ukrayna'da hızlanan çatışmaların ve ABD'nin yeni yaptırımlarının etkilerini değerlendiriyorlar.

Petrol: Beyaz Saray'ın Rusya'dan petol ithalatı yasağı getirmesinin ardından 133 dolara kadar yükselen brent petrol, bu sabah 132 dolar civarında işlem görüyor.

Döviz: Kurlar, dünkü piyasa kapanışındaki seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL, 14,52 civarında işlem görürken; euro/TL ise 15,85-15,87 aralığında değerleniyor.

Altın: Petrol fiyatlarında olduğu gibi altın da ABD'nin yeni Rusya petrol kararıyla sert yükseldi. Spot altının ons fiyatı 2.070 dolar ile son bir buçuk yılın zirvesinde

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD ve İngiltere'den Rusya'ya petrol yasağı: ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurdu. İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere’nin yılsonuna kadar Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

AB, Rusya'ya bağımlılığını düşürecek: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 3’te 1 oranında azaltmayı hedefliyor.

Fitch, Rusya'nın notunu bir kez daha kırdı: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, temerrüde düşmesinin yakın olduğunu değerlendirdiği Rusya'nın kredi notunu 6 kademe birden düşürdü.

Polonya'dan uçak hamlesi: Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya'da kambiyo kontrolü: Rusya Merkez Bankası, Rus vatandaşlarının döviz hesaplarından 10 bin dolardan fazla çekemeyeceklerini açıkladı. Bu limit uygulaması 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Çin'de enflasyon: Çin'de tüketici fiyatları Şubat ayında, Ocak ayında olduğu gibi yıllık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Ekonomistler de Şubat ayında fiyatların yüzde 0,9 artmasını bekliyorlardı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmuyor. Erken saatlerde İsveç'in sanayi üretimi ve GSYH rakamları gelecek (10.00).

ABD'de her hafta çarşamba günleri olduğu gibi MBA mortgage endeksleri açıklanacak (15.00).

Aynı saatte Meksika'dan Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları ve Brezilya'dan Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verileri izlenecek.

ABD'de JOLTS açılan iş (18.00), DoE petrol stokları (18.30) analistler tarafından takip edilecek.