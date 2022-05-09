Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Mayıs 2022)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk günü Kabine toplantısı ve Hazine ihalesi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta Fed'in faiz kararı ve Powell'ın mesajlarıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlayarak 14,95'in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise parite etkisiyle hafif düşüşle 15,72'den işlem görüyor.

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,1 geriledi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin dün Rus petrolünün ithalatını yasaklama ya da aşamalı olarak azaltma kararı almasının ardından dalgalı seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde gerilemesinin ardından 46 sent artışla 112,85 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, güçlü doların altına olan talebin azalmasına neden olması ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1.874 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Bitcoin fiyatı bu sabah Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki aşağı yönlü hareket ile özellikle de teknoloji sektörü hisselerindeki değer kayıpları ile paralel bir hareket izleyen Bitcoin fiyatı 33 bin 266 dolara kadar geriledi. Bitcoin son olarak geçen Ocak ayının son haftasında 33 bin 951 dolar seviyesini görmüştü.

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

G7 ülkeleri, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar dahilinde Rus petrolünün ithalatını durdurma konusunda anlaştı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, Rusya'nın Sakhalin 1 ve Sakhalin 2 LNG projelerinin Japonya'nın istikrarlı enerji tedariki açısından "olağanüstü önemli" olduğunu belirtti ve Japonya'nın bu iki projedeki hisselerini elinden çıkarmayacağını söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) 10 Mayıs'ta tahvil alımları gerçekleştirecek. BoJ'un yaptığı açıklamaya göre, 150 milyar yene kadar 1 yıldan az vadeli tahvil alımı yapılacak.

Çin Gümrük İdaresi'nin yuan cinsinden açıkladığı verilere göre Çin'in ihracatı 2022 yılının ilk 4 ayında yüzde 12,5 artış gösterdi.

İngiltere'de belediye meclis üyeliği seçiminde iktidardaki Muhafazakar Parti, 300'den fazla koltuk kaybetti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı için finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi Nisan ayı rakamları gelecek. Endeks bir önceki ay 53,9 puan seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Hazine, 2 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak. Önceki 2 yıllık tahvil ihalesinde ortalama faiz yüzde 22,37 seviyesinde oluşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin gündeminde ekonomi, Rusya Ukrayna savaşındaki son durum, 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesi, terörle mücadele gibi konular bulunuyor (15.30).

Euro Bölgesi için yatırımcıların duyarlılığını ölçen Sentix yatırımcı güven endeksi Mayıs ayı rakamları gelecek. Endeks Nisan ayında -18,0 puan ile 21 ayı en düşük seviyesini görmüştü (11.30).

ABD'den piyasaların bekleyeceği tek veri toptan stoklar olacak. Şubat ayında yüzde 2,5 artan stoklar için Mart ayı rakamları takip edilecek (17.00).