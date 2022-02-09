Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Şubat 2022)

Yurt ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Almanya ticaret ve ABD 10 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta ortasında döviz kurları, güne dünkü kapanış fiyatlarından başlarken dolar/TL, 13,56; euro/TL ise 15,50'den değerleniyor.

Asya borsaları, Wall Street'te görülen güçlü seansın ardından özellikle teknoloji hisselerinin kazanım elde etmesiyle yükselirken, ABD'nin Hazine tahvilleri yakından izlenen enflasyon verileri öncesinde son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesinin ardından Hong Kong'da işlem gören teknoloji hisselerinde görülen yüzde 3 artışın da desteğiyle, yüzde 1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,9 artıda.

Petrol fiyatları art arda iki seansta görülen kayıpların ardından, sektör verilerinin ABD

ham petrolü ve yakıt stoklarında beklenmedik bir düşüş göstermesi ve İran'dan gelen arzda

yükseliş görülebileceği beklentilerini dengelemesiyle bugün yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 91,19 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları, yakından izlenen ABD enflasyon verileri öncesinde dünkü seansta kaydettiği

iki haftanın zirve seviyesine yakın seyretti, ancak yüksek ABD Hazine tahvil getirileri

kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta kaydettiği 1.828 dolara yakın seyrederek yüzde 0.1 artıda 1.827 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Londra'da basın toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığı olduğunu belirterek, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" dedi.

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, ABD’nin Güney sınırlarının güvence altına alınıncaya kadar Ukrayna’ya askeri yardım sağlanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sundu.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın cari 10 yılın ikinci yarısında borç/GSYH ornanını yüzde 60'ın altına getireceğine söyledi.

Johnson & Johnson firmasının, COVID-19 aşısının üretimini durdurduğu öne sürüldü. Firmanın, aşının üretildiği tesisi geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor ancak tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçileceği bilinmiyor.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefine zaman içinde geri dönmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

ABD'de hane halkı borcu 2021 yılında son 14 yılın en büyük artışını yaşadı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun iyiye gitmeye başlamadan önce kötüleşebileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı için hayvansal üretim istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek verilerle güne başlayacak. Almanya'da Aralık ayına ilişkin dış ticaret ve cari denge verileri yayımlanacak (10.00).

ABD'den her hafta olduğu gibi MBA mortgage verileri gelecek (15.00).

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Londra'daki Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi (EEFC) tarafından düzenlenen sanal etkinlikle ekonomik görünüm ve para politikası hakkında konuşacak (20.00).

ABD'de toptan stoklar (18.00), DoE petrol stokları (18.30) dışında önemli veri bulunmuyor. ABD piyasasında analistler daha çok 10 yıllık tahvil ihalesini takip edecekler. Bir önceki ihalede ortalama faiz yüzde 1,723 seviyesinde gelmişti (21.00).