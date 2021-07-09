Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Temmuz 2021)

Yurt içinde hafta ödemeler dengesi raporuyla tamamlanacak. Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni de yakından takip edecekler. Yurt dışında G20 Zirvesi en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor.

Cari işlemler dengesi nisan ayında 1,71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32,74 milyar dolar olmuştu. Cari dengeye ilişkin piyasa beklentisi mayıs ayında cari dengenin 2,9 milyar dolar açık verileceği yönünde oluştu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz kurları haftanın tamamında olduğu gibi bugün de sakin. Dolar/TL, 8,70'in hemen altında; euro/TL ise 10,28-10,29 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalar: Küresel çapta gerileyen risk iştahıyla düşüşe geçen Asya borsaları, koronavirüs Delta varyantının dünya genelinde yayılmasıyla ekonomik toparlanmanın yavaşlayacağı endişelerinin de baskısıyla iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarı düşüşle mayıs ortalarından beri görülmeyen 667,99 seviyesine geriledi. Endeks hafta başından bu yana yüzde 3,2 gerileyerek şubat başından bu yana en sert düşüşü kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2, Çin lokomotif endeksi yüzde 1,2 düştü.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol ve yakıt stoklarındaki düşüşten destek bulsa da OPEC+ görüşmelerinin sonlandırılmasının dünya genelinde ham petrol üretiminin artmasına neden olacağına dair endişelerle haftayı yaklaşık yüzde 3 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde hafif düşüşle 74. doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Altın, Delta varyantına dair endişelerin ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün güvenli liman altına olan yönelimi artırmasıyla hafif yükselirken üç haftadır art arda haftalık kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.805 dolara yükseldi. Altın hafta başından bu yana yüzde 1'den fazla artış kaydetti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Akbank, yaklaşık 2 gün süren sistem arıza nedeniyle yaşanan kesintilere yönelik "Müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir" açıklamasını yaptı. Banka, söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurulacağını da hatırlattı.

Çin'de üretici fiyatlarında artış Haziran'da Mayıs ayına göre yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 9,0 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine yükselen üretici enflasyonu Hazsiran ayında yüzde 8,8'e geriledi.

Çin'de tüketici fiyatlarında artış da Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi. Mayıs ayında yüzde 1,3 olan yıllık tüketici enflasyonu Haziran ayında yüzde 1,1'e geriledi. Ekonomistler ise tüketici enflasyonunun yüzde 1,2 olmasını bekliyorlardı.

Rusya Ekonomi Bakanlığı 2021 yılı için büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bakanlık, 2020 yılında yüzde 3 daralan Rus ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,8'e çıkardı.

Reuters kaynaklı bir habere göre, ECB üyeleri, geniş kapsamlı stratejik gözden geçirmeyi tamamladıkları toplantıda yeni politika yönlendirmesi üzerinde bir anlaşmaya varamadılar. ECB üyeleri 22 Temmuz'da yeniden bir oraya gelecekler.

Japonya'da koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik ortamında hanehalkları ve şirketlerin tasarruflarını artırmaya yönelmeleri banka mevduatlarının ve dolaşımdaki para miktarının rekor seviyeye yükselmesine yol açtı.

ABD askerlerinin Afganistan’daki görevi 31 Ağustos’ta sona erecek.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi raporunu açıklayacak. (10.00)

TÜİK dış ticaret endeksleri, kümes hayvancılığı üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).

Merkez Bankası "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak (10.00). Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46 olarak belirlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak.

Avrupa açılışında İngiltere'den önemli bir veri akışı olacak. Sanayi üretimi, aylık GSYH, hizmet sektörü üretimi ve ticaret rakamları birlikte açıklanacak (09.00). Ülkede sanayi üretiminin aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 21,4, GSYH'nin aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 25,7 artması bekleniyor.

ABD'de toptan stoklar (17.00) verisi dışında önemli veri bulunmuyor.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), Haziran ayı toplantı tutanaklarını açıklayacak (14.30).

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları zirvesi İtalya'da gerçekleştirilecek.