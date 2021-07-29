Güne Başlarken: Gözler Merkez Bankası Başkanı'nda

Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanırken tüm gözler yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek olan TCMB Başkanı Şahab Kavcıoğlu'nda olacak. Yurt dışında ABD büyüme verisi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Küresel piyasalarda ABD Doları zayıf seyrini korurken dolar/TL kurunda bu zayıf seyrin etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL yaklaşık 1 aydır olduğu gibi 8,50-8,55 bandında değerlenmeye devam ediyor. Kur sabah saatleri itibarıyla 8,53 civarında; euro/TL ise 10,13-10,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmek için acele etmediği sinyalini vermesinin ardından sakin seyretti ancak yatırımcılar Beijing'in Çin hisselerinde yaşanan sert düşüşün önüne geçme çabalarını takip ederken iyimserlik kırılgan kaldı. Çin lokomotif endeksi yüzde 1.4 yükseldi ancak hafta başından şimdiye kadar haftalık olarak yüzde 5'ten fazla ekside seyrediyor. Shanghai Kompozit endeksi yüzde 1.1 yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün Aralık başından beri en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 1.1 artış kaydetti.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına dair esnek bir ton benimsemesinin ardından ve zayıf seyreden dolardan destek bularak bir haftayı aşkın en yüksek seviyeyi gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içinde 1,817.35 dolarda 20 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.5 artışla 1,815.36 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının Ocak 2020'den beri en düşük seviyeye inmesinin ardından yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 artışla 75.10 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkali-2 kuyusunda gaz akış testini gerçekleştirerek doğalgaz çalışmalarında önemli bir dönüm noktasının geride bırakıldığını belirterek, “Karadeniz’de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır” dedi.

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Faiz oranlarını arttırmayı düşünmekten uzak olduklarını belirten Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

ABD'de Senato, 1,2 trilyon dolarlık partilerüstü altyapı yatırım tasarısına ilk onayı verdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2. çeyrek dönemde takı altın talebi geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kattan fazla arttı.

Çin Menkul Kıymet Komisyonu, finansal piyasalardaki tedirğinliği yatıştırmak için global yatırım bankalarının yöneticileri ile dün gece online bir toplantı gerçekleştirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yılın 3.çeyrek dönemine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu yayımlayacak (10.30). TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Rapor ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek. TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,2, gelecek yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde en önemli veri Ekonomik Güven Endeksi olacak. Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5,6 artışla 97,8 puana ulaşmıştı.

TÜİK ayrıca katı yakıtlar ve yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri verilirini yayımlayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya işsizlik ve enflasyon gibi iki önemli veri gelecek. Ülkede en son mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 5,8 olurken, tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,3 artış göstermişti.

Euro Bölgesinde Ekonomik Görünüm ve Tüketici Güven Endeksi verileri beklenecek (12.00).

ABD'de günün en önemli verisi 2.çeyrek dönem için ilk kez açıklanacak GSYH rakamları olacak. Yılın ilk çeyrek döneminde GSYH yüzde 6,4 artış göstermişti. ABD'de açıklanacak diğer veriler işsizlik başvuruları, (15.30), bekleyen konut satışları (17.00) ve doğal gaz stokları (17.30) olacak. ABD'nin 7 yıllık tahvil ihalesi de piyasalar tarafından takip edilecek.