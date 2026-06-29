Güneş enerjisinde Smart Güneş ve YEO Teknoloji’den yeni büyüme adımları

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Borsa İstanbul’da işlem gören Smart Güneş Enerjisi ve YEO Teknoloji, 29 Haziran 2026 tarihli açıklamalarıyla yenilenebilir enerji alanında iki ayrı gelişme duyurdu.

Smart Güneş Enerjisi’nin bağlı ortaklığı yurt içinde 14,55 milyon Euro tutarında depolamalı güneş enerjisi santrali sözleşmesi imzaladı. YEO Teknoloji’nin bağlı ortaklığı CALL Energy ise Zambiya’daki güneş enerjisi portföyünü büyütecek ikinci faz yatırım için bağlayıcı ön anlaşmalara imza attı.

İki açıklama, Borsa İstanbul’da yenilenebilir enerji ve enerji depolama temalı şirketlerin hem yurt içi EPC işleri hem de uluslararası yatırım projeleri üzerinden büyüme arayışını sürdürdüğünü gösterdi.

Smart Güneş depolamalı GES için 14,55 milyon Euro’luk sözleşme imzaladı

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. üzerinden yeni bir iş ilişkisi açıkladı.

Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle KDV hariç toplam 14,55 milyon Euro bedelli sözleşme imzaladı.

Sözleşme, “Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi” niteliği taşıyor. İş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih 29 Haziran 2026 olarak bildirildi.

Smart Güneş, proje kapsamında mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerini anahtar teslim modelle üstlenecek. Şirket, projede yerli fotovoltaik güneş hücreleriyle ürettiği yerli fotovoltaik güneş panellerini kullanmayı planlıyor.

Şirket, yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine ciro ve kârlılık açısından olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Açıklamada, müşterinin son gelir tablosundaki net satışlar veya satılan mal maliyeti içindeki payına ilişkin oran paylaşılmadı.

Depolamalı projeler yurt içi enerji yatırımlarında ağırlık kazanıyor

Smart Güneş’in duyurduğu sözleşme, güneş enerjisi projelerinde depolama bileşeninin daha görünür hale geldiği bir döneme denk geliyor.

Depolamalı güneş enerjisi santralleri, üretim dalgalanmalarını dengeleme ve şebeke esnekliğini artırma kapasitesi nedeniyle yatırım planlarında daha fazla yer buluyor. Bu yapı, yalnızca panel tedarikini değil, mühendislik, entegrasyon ve enerji yönetimi kabiliyetlerini de öne çıkarıyor.

Smart Güneş açısından sözleşmenin anahtar teslim kapsam taşıması, şirketin yalnızca ürün satışından değil, proje uygulama süreçlerinden de gelir elde edeceğini gösteriyor. Yerli hücre ve yerli panel kullanımı planı ise üretim tarafındaki dikey entegrasyon kabiliyetini ticari projeye bağlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

YEO Teknoloji Zambiya’da ikinci faz güneş enerjisi yatırımı için adım attı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımları alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı CALL Energy üzerinden Zambiya’daki büyüme stratejisini genişletecek yeni bir karar açıkladı.

CALL Energy, daha önce kamuoyuna duyurduğu ve finansmanı tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanan 60 MWp güneş enerjisi santrali ile 20 MWh batarya enerji depolama sistemi projesinin bulunduğu sahada ikinci faz yatırım için bağlayıcı ön anlaşmalar imzaladı.

İkinci faz yatırım, 60 MWdc kapasiteli yeni bir güneş enerjisi santrali kurulumunu kapsıyor.

YEO Teknoloji, ikinci faz kapsamında üretilecek elektriğin Petrodex Energy Trading Zambia Limited ile imzalanması planlanan 20 yıl vadeli uzun dönemli Enerji Satış Anlaşması kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Şirket, projenin finansmanına yönelik olarak Afrika’nın önde gelen finans kuruluşlarından Standard Bank tarafından Indicative Term Sheet düzenlendiğini açıkladı. Finansman sürecine ilişkin çalışmalar ilgili taraflarla birlikte devam ediyor.

CALL Energy’nin Zambiya portföyü 120 MWdc seviyesine çıkacak

İkinci faz yatırımın tamamlanmasıyla CALL Energy’nin Zambiya’daki güneş enerjisi portföyü toplam 120 MWdc seviyesine ulaşacak.

YEO Teknoloji, bu büyüklükle CALL Energy’nin Zambiya’nın önde gelen özel sektör yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yer almasını hedefliyor.

Uzun vadeli enerji satış anlaşması planı, projenin gelir görünürlüğü açısından kritik unsur oluşturuyor. Standard Bank’ın Indicative Term Sheet düzenlemesi de finansman sürecinde kurumsal kreditör ilgisinin bulunduğunu gösteriyor.