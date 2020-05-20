Güneş Sigorta'dan ilk çeyrekte 148 milyon TL net kâr

20 Mayıs 2020

Güneş Sigorta, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 147 milyon 831 bin TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla rekor bir artışa imza atan Güneş Sigorta, yılın ilk 3 ayında 664 milyon 398 bin TL prim üretimi gerçekleştirdi.

Güneş Sigorta'nın karının bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir yükseliş gösterdiğini belirten şirketin Genel Müdürü Atilla Benli; şunları söyledi;

"2019 yıl sonunda 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi ve 123 milyon 559 bin TL kârlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunduk. 2020 yılı Mart sonu itibarıyla 664 milyon 398 bin TL prim üretimi ve 147 milyon 831 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Sigorta sektöründe 63 yılı geride bırakan köklü bir şirket olarak, faaliyetlerimize tüm paydaşlarımıza artı değer yaratmak amacıyla devam ediyoruz. Bu başarıyı çalışanlarımız, banka, acente ve broker dağıtım kanalımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte yakaladık. Önümüzdeki dönemde kârlılık ivmemizi hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız."