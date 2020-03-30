Güney Afrika, IMF’nin kapısını çalabilir

30 Mart 2020

Güney Afrika, koronavirüs ile mücadele için IMF ve diğer uluslararası kurumlardan kredi istemeyi değerlendiriyor.

Güney Afrika Maliye Bakanı Tito Mboweni yaptığı açıklamada, "Eğer IMF veya Dünya Bankası'na ya da Kalkınma Bankası'na başvuruda bulunursak bu sadece sağlık müdahaleleri için finansman için olacak" diye konuştu.

Güney Afrika MB Başkanı Lesetja Kganyago ise rand ve yerel para tahvillerde ağır satışı sınırlamak için sermaye kontrolleri uygulanmasına ihtiyaç olmayacağını ifade etti.

Moody’s’ten not indirimi

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü. Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'Baa3'ten 'Ba1'e çekildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme notunun düşürülmesinin arkasındaki kilit faktörün, mali tarafta mevcut politika ayarlarının etkili bir şekilde ele alınmasının beklenmemesi ve yapısal olarak çok zayıf devam eden büyüme olduğu ifade edildi. Her iki sonucun da Moody'nin daha önce varsaydığından daha zayıf ekonomik ve maliye politikası etkinliği anlamına geldiği kaydedildi.

Gelen not indiriminin ardından Rand haftaya yüzde 2 üzerinde kayıpla başlayarak yeni bir dip yaptı.

Kaynak: Foreks