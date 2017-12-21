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Güney Afrika MB: Millileştirme planı maliyetli olur

Güney Afrika Merkez Bankası, bankanın hisselerini özel sektörden almanın maliyetli olacağını söyledi.

Güney Afrika MB: Millileştirme planı maliyetli olur
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Güney Afrika Merkez Bankası, iktidar partisinin bankanın özel sektörün elindeki hisselerini satın alma planının maliyetli olacağını öngördü.

Banka yaptığı değerlendirmede, "Mevcut hissedarlardan hisse almak, bankanın politika sorumluluklarını etkileyemeyecek kozmetik değişiklikler için çok büyük paralar ödemekten başka sonuç vermez" açıklamasını yaptı.

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