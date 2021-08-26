Güney Kore Merkez Bankası, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
Güney Kore Merkez Bankası faizlerde 25 baz puanlık artırım yaparak pandemi döneminde faiz artırımı yapan ilk gelişmiş ülke merkez bankası oldu. Faiz yüzde 0.75 seviyesine çıkarıldı.
Güney Kore Merkez Bankası, yaklaşık üç yıl sonra ilk kez politika faizini artırdı. Güney Kore pandemi döneminde devreye alınan para politikası önlemlerini sona erdiren ilk büyük Asya ekonomisi olurken, ülkede artan hanehalkı borcu ekonomiye yönelik yeni tehditler oluşturuyor.
Merkez bankasının para politikası kurulu, politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.75'e yükseltti.
Reuters anketine katılan 30 analistten 16'sı politika faizinin artırılmasını bekliyordu.
Faiz kararının ardından Güney Kore wonu değer kazanırken, Kospi Endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3128,53 puandan kapandı.
Merkez bankası yetkilileri mayıs ayından bu yana faiz artırımı sinyali veriyorlardı, ancak tekrar artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle son zamanlarda artış beklentileri azalmıştı.