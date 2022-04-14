Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı
Güney Kore Merkez Bankası (BOK), piyasa beklentilerinin aksine gösterge faiz oranında 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece ülkede yeni politika faiz oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi.
Güney Kore Merkez Bankası (BOK), bir toplantının ardından piyasa beklentilerinin aksine yeniden faiz artırma yolunu seçti. Banka'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,50'ye çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizin değişmeyeceği yünündeydi.
Banka 2021 yılı Ağustos toplantısında faizi 25 baz puan artırdıktan sonra, Ekim toplantısını pas geçmiş, Kasım ve Ocak toplantılarında yeniden 25'er baz puan artış yapıp, önceki toplantısını pas geçmişti.
Güney Kore'de enflasyon yüzde 4,1 seviyesine kadar çıktı.