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Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yüzde 0,50 olan politika faiz oranında değişikliğe gitmediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güney Kore Merkez Bankası (BOK), faiz oranını değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,50 olarak kaldı. Piyasalarda da beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Geçen yıl toplam 75 baz puan faiz indirimi gerçekleştiren BOK, son 6 toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. 

En son enflasyon yıllık yüzde 0,3, çekirdek enflasyon yüzde 0,4 olarak açıklanırken BOK'un enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.