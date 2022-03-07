Gürsel Turizm'den 181,5 milyon liralık halka arz

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ paylarının halka arzı 3 – 4 Mart 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmişti. İnfo Yatırım, halka arz sonuçlarının KAP üzerinden duyurdu. Buna göre, Gürsel Turizm’in sermayesinin 87.000.000 TL’den 102.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet pay olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet pay halka arz edildi.

Halka arz fiyatı 8,25 TL

Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,25 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 4 katına denk gelen 726,3 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 88.032.178 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 256.544 yatırımcı katıldı. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirildi.