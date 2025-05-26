Güvenli liman arayışı altını uçuracak! Dev banka yeni tahminini açıkladı: Altında yeni rekor yolda!

ABD Başkanı Donald Trump döneminde ticaret politikalarında yaşanan ani yön değişiklikleri ve küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda Citi Bank, altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, ons altının önümüzdeki 0-3 aylık dönemde yeniden rekor kırarak 3.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Analizde, fiyatların bu süreçte 3.100 ile 3.500 dolar/ons aralığında konsolide olabileceği ifade edildi.

Citi, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yöneldiğini, bu eğilimin merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığını vurguladı. Dolar yerine altın tercihinin güç kazanmasının, fiyatlardaki yükselişi destekleyebileceği belirtildi.

Değerli metallerdeki diğer pozisyonlarını da koruyan Citi, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde tuttu.