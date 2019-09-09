GYH'den 100 milyon TL’lik hisse alımı daha

09 Eylül 2019

Global Yatırım Holding (GYH) Yönetim Kurulu, ilave hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon TL olmak üzere planlanan programa ek olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürme kararı alan Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon TL’lik alım yaptı. Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dahil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz 01.03.2018 - 09.09.2019 tarihleri arasında hisse başı 3,40 TL ortalama fiyattan 34.072.330 (Şirket sermayesine oranı %10,46) adet GLYHO payı karşılığı 115.958.909,87 TL’lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 4,47 TL olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu hisse geri alım programı ile ilgili olarak: 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Mart 2018' de belirlenen ve tamamlanmamış olan 150 milyon TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanmasına ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar vermiştir.”

Kruvaziyerdeki fırsatlar değerlendiriliyor

GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları değerlendirmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bahamalar Hükümeti ile anlaşmaya imza atan GYH’nin iştiraki Global Ports Holding, küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllığına işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor.

Global Ports Holding, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlandı.

Ayrıca Global Ports Holding (GPH), tüm paydaşlar için değer maksimizasyonun yollarını araştırma amacıyla Goldman Sachs International ile stratejik değerlendirme yapıyor.GPH, belli varlıkları için birtakım ön teklifler aldığını, bu tekliflerin şu anda değerlendirildiğini, nihai sonuca dönük herhangi bir kesinliğin su aşamada olmadığını ve stratejik değerlendirmelerin yılsonuna kadar tamamlanabileceğini belirtti.